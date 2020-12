Astrologinja Lenka: Ne obujajte zgodb, povezanih z dediščino

Položaj zvezd za 4. 12. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Luna počasi odhaja iz znamenja Raka, vendar je tako nežna in občutljiva. Kot da ne more oditi, ne da bi potočila solzo. Vsa izčrpana je od tega, kar se ji dogaja tako zgodaj.V opoziciji s Plutonom bi bilo pametno, da se ne vračamo v zgodnje otroštvo ali prebujamo neprijetnih spominov na tiste čase. Ne odpirajmo nobenih družinskih zgodb, povezanih z denarjem, dediščino ali tem, kar imamo v glavi že nekaj časa. Stvari, ki jim nismo odpustili, oprostili ali obvladali, še naprej mučijo našo dušo, zato lahko zapade v žalost in jo obdajo temne misli.To pa še ni vse: Jupiter, ki je v svojem padu, nas še naprej sili v raziskovanje svojih korenin, svoje genetike, kaj je in kako je bilo. In takrat začutimo, da smo osamljeni, da so nam vsi obrnili hrbet, da smo popolnoma sami in nemočni. Zazdi se nam, da smo se za druge preveč žrtvovali in se razdali, čeprav od nas nihče ni pravzaprav ničesar zahteval ali želel. In tako lahko duša pade v vrtinec, iz katerega se ne more izvleči, pomiluje se in je vsa nemočna.Obstajajo zelo močni strahovi, skrbi, ki dušo samo prestrašijo in v njej ustvarijo trpljenje in bolečino. Zato se ne podajte v nobena pogajanja, ker se bo duša stopila. Naredite red in načrt, kar pa je ostalo družinsko, ni razčiščeno, in tega tudi zdaj ne razrešujte. To namreč samo pritiska in muči Dušo, čustva pa je težko ustaviti.Popoldne Luna preide v znamenje Leva, energija pa je že drugačna, z veliko navdušenja, volje in ustvarjalnosti. Prepustimo se in se bolj igrajmo z otroki, zato pozabimo na vse in zbudimo otroka v svoji duši. Ker le to je neškodljivo, iskreno in najsvetleje sije pri vseh bitjih. Tako bomo drugim poslali svetlobo.