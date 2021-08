Astrologinja Lenka: Ne obljubljajte ničesar drugim niti sebi

Čeprav gre Luna svojo pot, se je obrnila k delu in skrbem, ne razmišlja veliko o svojih čustvih, jih zatira, kot da niso njena. Le jutro z velikim zemeljskim trigonom z Merkurjem, Marsom in Uranom ji daje energijo in navdušenje, da dela čim bolj natančno, čim bolj podrobno in čim bolj. Obstajajo tudi različne nove stvari, ki se bliskovito pojavijo, da bi vse to zaključili čim hitreje in lepše.



Merkur je prišel do stopnje, kjer je inteligenca na najvišji ravni razuma, kjer je mogoče vsako idejo in misel uporabiti na najbolj praktičen način. Tu je tako velik analitični um, ki vse opazi in na najbolj podroben način izvaja. Ne moreš narediti nič narobe. Ampak še vedno je v povezavi z Marsom, zato poskusite vse narediti sami, ne da bi kritizirali druge, ker niso tako natančni ali celo ne le hitri, ampak tudi počasni. Ker lahko to prinese le nepotrebna nesoglasja, ki vam lahko pokvarijo dan.



Sonce, naša zavest, volja, želja, naše preživetje in življenje je še vedno v svojem znamenju Leva, vendar se ga počasi pripravlja zapustiti in je v opoziciji z retrogradnim Jupitrom iz znaka Vodnarja. Težava je, če od sebe pričakujete veliko nerealnih stvari, če načrtujete nekaj velikega in širokega, tega danes skoraj ne boste dobili. Ne obljubljajte ničesar drugim niti sebi, hkrati ne pričakujte tega, če vam kdo kaj obljubi. Najbolje je, da vidite, kaj je v vas, kar morate uskladiti, kakšna so nerealna pričakovanja, ki si jih postavljate, in česa trenutno ne zmorete. Ne glede na to, ali gre za finančno, materialno ali katero drugo željo, ste lahko razočarani samo nad sabo. Pazite, da ne vlagate v velike finančne naložbe, saj bo vse preplačano in ne boste preveč zadovoljni.



Danes je četrtek, Jupitrov dan in on je v Vodnarju. Čim bolj se osvobodite vsega, kar vas tlači, veže, ovira, znebite se vsega, kar vam preprečuje, da bi bili svoji in srečni.

