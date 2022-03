Astrologinja Lenka: Ne obetajo se trdni dogovori

Mesec v Dvojčkih je čas, da si napolnimo baterije z vsem, kjer niso potrebni poglobljeni odnosi, ampak sproščeno vzdušje, veliko pogovora in igrivosti. To je dan za druženje, pitje kave in izmenjavo mnenj. Dvojčki se radi pogovarjajo, nič slabega ne mislijo in po petih minutah pozabijo, komu so kaj povedali.

Luna je zjutraj prišla iz trigona z Venero in Marsom, kar prinaša pozitiven naboj, veselo in zdravo vzdušje. Občutek, da je vse lepo, da je vse mogoče. Dan je pravi, da si kupite nekaj lepega zase ali za darilo drugemu.

Merkur, ki je v svojem retrogradnem gibanju v Kozorogu trikrat ognjevito šel skozi Plutona, je hitro prešel tudi čez Vodnarja. Kot da bi potreboval tisto hitrost tukaj, da bi uresničil vse svoje nove vizije, ideje, izume. Danes je na 29. stopnji in zaključuje svoje poslanstvo, ki ga je pripravljal za družbo. Danes zadnja stopinja ne obeta trdnih in zaupanja vrednih dogovorov, je pa čas, da zaključimo vse začete pogovore in se pripravimo na nove začetke za jutrišnji dan, ko bo v znamenju Ribe.

Danes je sreda, dan Merkurja, in pripravlja se, da bo vse načrte uresničil do jutri. Danes je najbolje, da poskušate razrešiti vsa nesoglasja, da odpustite in ne krivite drugih. Poskusite iskati konflikte globoko v sebi. Kaj je to, s čimer ste nezadovoljni?