Astrologinja Lenka: Znebite se teme v sebi

Luna nadaljuje svojo pot v Dvojčkih, a vstopi v kvadrat z Neptunom, ki jo malce ustavi, jo zaposli, raztreseno zmede in spravi v nejasno situacijo. A ji je hitro na pomoč priskoči Jupiter, ki jo podpre in ji pomagal lažje nadaljevati pot. Dober trenutek je, da vsaj za trenutek pozabimo na kakšno razočaranje ali trenutek, ki mu ga je Neptun prinesel iz preteklosti.

Turbulence pa se dogajajo cel dan, gor in dol, kot da smo na gugalnici, tako pri nekaterih odločitvah, tako pri lastnih čustvih, kot da se je težko odločiti, komu in čemu slediti, po kateri poti iti.

Merkur bo najprej naredil kvadrat z Jupitrom, on pa mu obljublja balon želja, da bi malo poletel, četudi brez kril. Zato je dobro, da ne nasedate lažnim in nepokritim obljubam, saj se bo komaj kaj uresničilo. Hkrati ga Pluton spravi v situacijo, da ga malo prizemlji in spusti na realna tla, da ve, kam gre in kaj načrtuje. Zanašajte se nase, svoje razmišljanje in svoje znanje. Podprt bo tako, da bo vedno, ko bo kaj potreboval, tam, da to malo popravi, mu vrne moč in sposobnost vztrajnosti.

Sam dan je v zaključevanju poslovnih in energetskih situacij, tako da bo od jutrišnjega dne povsem novo in prijetnejše vzdušje.

Danes Sonce počasi vzhaja in prihaja iz globin teme, prihaja tja, kamor spada, in to je najvišje na nebu. Torej, na koncu znamenja Škorpijona in čisto na zadnji stopinji, 29., povzema vso tisto moč škorpijona, vso tisto moč, ki je včasih čisto na koncu in najmočnejša, ker se zadnji atomi uporabljajo za preživetje. Vendar je to močna stopinja, stopinja, kjer je mogoče veliko doseči v zvezi s škorpijonskim poslom, da lahko nekomu da veliko moč, bogastvo, pa tudi veliko energijsko moč, ki lahko vse preobrazi in obnovi.

Danes je nedelja, dan sonca, in počasi se poslavlja od znamenja škorpijona, je čisto na koncu, še danes zasije iz največje globine in razsvetli nekaj naših globokih skrivnosti, ki jih nosimo, in jutri je popolnoma novo vzdušje. Zaupajte mu, predajte se, dovolite si, da se čim bolj znebite te teme v sebi.