Astrologinja Lenka: Ne nasedajmo raznim obljubam

Položaj zvezd za 13. 12. 2020. FOTO: Lenka Stanić

Končno imamo Luno v znamenju Strelca, kar pomeni drugačno energijo kot zadnja dva dni. Daje nam malo več optimizma in upanja, bolj pozitivno razpoloženje, pojavijo se lahko nove ideje in vizije. Toda Luna se počasi pripravlja na vstop v popolno sončno senco, ker pade v popoln mrk, in takrat je najboljše, da je v veliki tišini, pomirjena s sabo in brez večjega bremena.S Kironom iz Ovna bo Luna naredila trigon, tako da bomo imeli občutek, da smo vsaj nekomu pomagali, da se je zavedel svojih težav, si zacelil občutek manjvrednosti ali celo razumel, zakaj preživlja tegobe, povezane z družinskimi odnosi. Da se vsega znebi in si tako morda tudi nevede zaceli rane. Kvinkus z Uranom iz Bika nam bo prinesel malo stresa v partnerstvu zaradi materialnega in finančnega stanja, kajti vse, kar temelji na teh načelih, bo hitro za trenutek pokvarilo naš dan.Pečat dneva daje kvadrat med Merkurjem in Neptunom. Komu zaupati, na koga se zanesti? Merkur v izgonu v Strelcu, nekoliko aferoiden, govori o vsem mogočem in idealizira življenje. Pomembno je, da dan mineva v šalah in filozofiranju, bistvo pa ni pomembno. Ne more biti praktičen in utemeljen. In z Neptunom se bo pojavilo nekaj neresnic, napačnih govoric, veliko nejasnosti, prodajanje veliko megle. Preveč obljub bo, izpolnitve pa ne. Neptun je v svoji največji globini oceana, zato so njegove skrivnosti tako globoke in neodkrite, da vlečejo vso družino v velike in nepopravljive izgube. Ne načrtujmo danes in ne nasedajmo obljubam, saj se bo vse izmuznilo. Intuicija nas lahko zelo zapelje in danes se ne zanašajmo nanjo.Vendar ne dovolimo, da dan mine v slabem razpoloženju, poskušajmo se umiriti in razumeti vse, kar nam kdo govori, vendar mu dajmo vedeti, da imamo svoje mnenje, ne reagirajmo in tako olepšajmo dan njemu in sebi.