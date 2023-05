Astrologinja Lenka: Ne krivimo drugih, ne iščimo izgovorov

Danes se je začel maj, najlepši in med ljudmi najbolj priljubljeni mesec. Narava se je že prebudila, vse je že ozelenelo in zacvetelo, dan je daljši in svetlejši. Ko se obrnemo in pogledamo okoli sebe, je sama pozitivna energija, vedra, radostna. Ta mesec je sam po sebi najbolj priljubljen med vsemi, še posebej med mladimi, ko gre bolj za zaljubljanje, poroko in skupno življenje.

Danes, 1. maja, Luna nadaljuje svojo pot v znamenju device. Je v trigonu z Uranom, kar nam sporoča, da je že sam začetek najlepšega meseca, da se nekaj dogaja, da je vedno v gibanju, v nečem, samo da ne miruje. To omogoča hitrejši tempo že zjutraj.

Tu je tudi Mars iz znamenja raka, ki ga je tako dolgo vlekla sama Luna, zdaj pa se zdi, kot da se nekatere stvari umirjajo in uresničujejo na bolj umirjen način. Vse to obvezuje človeka, da je priden, da nekaj popravi, da je vse na svojem mestu.

Ne moremo brez Venere, ki je zadolžena za vsakdanje uživanje življenja. Ko zvečer pride do kvadrata z Luno in ko se spomnimo, koliko in kaj smo ves dan ustvarjali, pa se nismo uspeli obrniti vase, si polepšati dan, si povedati, koliko smo vredni. in koliko lahko naredimo. No, potem ne krivimo drugih, ne iščemo izgovorov, nekdo to mora narediti, ni treba, to je stvar odločitve posameznika. Niti kritika niti obžalovanje nista vredna, ampak da se ne ponovi in ​​ne pade več z nog zaradi dela.

Pluton se od 23. marca, ko je vstopil v znamenje vodnarja, zelo hitro obrača retrogradno in se pripravlja na vrnitev v znamenje kozoroga. Njegova energija je subtilna, počasna, najgloblja, a tudi popolnoma uničujoče močna. Vse tisto, česar v 15-letnem bivanju v tem znamenju ni bilo, želi še malo počistiti. Še malo, da vse tradicionalne stvari, vse sisteme in kolektive še malo pretrese in jih pripravi na spremembe. In že 11. oktobra se obrne v direktno smer, tako da januarja 2024. spet se vrne v znamenje vodnarja ...

Danes je ponedeljek, dan lune, ki je zatopljena v svoje vsakdanje zadeve, malenkosti, delo, priprave na pomlad, na prihod lepega vremena in nekdo mora vse to spraviti v red.

FOTO: Lenka Stanić

Koledar za mesec maj

1. maj. Pluton postane retrograden in se vrne, da bi dokončal nekatere druge stvari, ki jih ni uspel narediti v Kozorogu. Da malo bolj prevpraša vse tiste trdne stare družbene ureditve, pa tudi nas posamično.

5. maj. Polna Luna in istočasno Lunin mrk, drugi mrk v teh 14 dneh.

07. maj. Venera preide v znamenje raka in odpira velike potrebe po domu, družini, naraščaju.

08. maj. Sonce v konjunkciji z Uranom v Biku. Kaj ločiti in koga, kaj spremeniti na silo in da vse to ni boleče oziroma kaj je tisto, česar se zavestno znebimo?

15. maj. Mars v trigonu z Neptunom, povežimo se z največjimi energetskimi globinami.

15. maj. Retrogradni Merkur se obrne direktno, kar vsi komaj čakamo, in ali je res za vse kriv on?

16. maj. Jupiter preide v Bika. Temu znamenju prinaša še več materialnih in finančnih dobrin.

18. maj. Jupiter iz Bika v kvadratu s Plutonom iz Vodnarja. Se bodo vsi finančni in bančni sistemi uspeli ubraniti pred temi visoko inflacijo in padcu? Kaj vse prinaša ta načrt?

19. maj. Nova luna na 28. stopinji Bika. Vse se vrti okoli Algola.

20. maj. Mars se končno premika iz najhujše deklinacije raka v leva, znamenje, v katerem lahko izrazi svojo pravo moško energijo, strast, ustvarjalnost.

21. maj. Sonce vstopi v znamenje dvojčkov, zato vrnimo še več komunikacije, druženja, igrivosti, otroka v sebi.

21. maj. Mars iz znamenja leva je v opoziciji s Plutonom iz znamenja vodnarja. Kaj vse lahko ta sila aktivira, torej zavestno in iz najglobljih temnih vzgibov.

31. maj. Merkur prihaja iz svoje sence, na stopinji, kjer je začel svojo retrogradno pot. Zdaj lahko naredimo vse, vse, kar smo zadnji mesec odlašali.