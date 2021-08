Astrologinja Lenka: Ne jemljite si k srcu, če vas kdo razočara

Luna še vedno prehaja skozi znamenje Dvojčkov, vendar v kvadratu z Neptunom. Čeprav so vaša čustva nekoliko zmedena, se skušajte ne obremenjevati in si ne jemljite preveč k srcu, če vas kdo razočara, tudi zaradi malenkosti. Kajti duša ve, kako ne sprejeti preveč, to pa jo rešuje pred težavami. Čez dan bo spoznala, da laži in razočaranja niso vredni njene skrbi. Jupiter ji bo dal moč, da si opomore, videti bo bolj optimistična. Naj si kaj privošči, nekaj kupi ... Dovolj je samo poslušati svoje srce, obstaja optimizem, volja, vera v boljši jutri.



Merkur je danes v kvadratu z Uranom. Dva fiksna znaka, dva trmasta, ki se ne predata premiku, ki za vsako ceno vztrajata pri svoji besedi in svojem odnosu. To pa povzroča nervozo, napetost in prepire. Vse besede so na pol izgovorjene, ni časa za dokazovanje in razlago, vendar se prekine, preden se nekaj začne.



Zato se danes sprostite in sprejmite vse, kar pride nepričakovano in nenadoma. Bodite odprti za vse, kar vam prinaša kakršno koli spremembo, saj lahko le tako odprete pot nečemu novemu in vznemirljivemu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: