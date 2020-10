Astrologinja Lenka: Ne iskati krivcev pri drugih

Astrokarta za 13. oktober. FOTO: Lenka Stanič

Torek, Marsov dan, a on je retrograden in vsa energija, namesto da bi šla naprej, se premikala, da bi bili osredotočeni na delo, gradnjo nečesa, se ustavi. Umaknemo se in blokiramo in takrat se v nas poraja jeza. V tem obdobju se je najbolje zavedati, kaj mislimo, da počnemo, in ne iskati krivcev pri drugih, ki so ali pa je sama priložnost takšna, zato nas vse blokira. Pomirimo se, ozemljimo in poskusimo stvari osvetliti ter povezovati s seboj počasi, pa čeprav je treba počakati, sicer pa je težko izboljšati odnose z nekaterimi, ko se vse pokvari.Luna je v skromni in ustrežljivi Devici, zato je poleg nekaj čiščenja in pospravljanja v domu lepo pomagati invalidom, brezdomcem, biti pozoren na domače živali pa tudi pripraviti obrok iz zdrave hrane.Luna in retro Uran se bosta srečala v trigonu v zemeljskih znamenjih. Kaj je torej treba spremeniti, izboljšati, posodobiti, kupiti na novo, a vse to mora biti praktično za vsakodnevno uporabo.Luna bo z Merkurjem naredila sekstil, ki stoji, čaka, premišljuje, na kaj smo pozabili, zakaj bi se morali vrniti, kaj popraviti, izpustiti – odpustiti vso težko preteklost, razčistiti na najgloblji način v sebi. Potrebujemo mir, globok mir in od tod izvirajo urejene misli in pravilne odločitve.