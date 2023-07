Astrologinja Lenka: Ne prehitevajte z odločitvami, vzemite si čas

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju škorpijona, v največjem zatonu, in se spominja vsega, česar ne zmore, noče ozavestiti zaradi bolečin ali je enostavno preveč čustev, ki se jih sramuje.

Včasih je prav pečat, ki nam leži na duši, težko odpreti, še težje pa govoriti o njem. In kot da to še ni dovolj, bo med 14. in 16. uro naredila opozicijo z Uranom, ki je prav tako v zatonu.

Kaj vse lahko potegnejo iz dna duše in jo prizadenejo na pretresljiv način.

In čigavo? To je zelo stresna in boleča zadeva, zato se je treba vsega lotiti zelo umirjeno, počasi in brez večjih travmatičnih in stresnih reakcij. Ničesar ne delajte ali prekinjajte nenadoma, počakajte vsaj nekaj dni.

Šele pozno zvečer bo v trigonu z retrogradnim Neptunom iz znamenja rib. Šele takrat lahko počasi vstopi v svoj mir in sproščenost. Kajti to je voda, ki lahko pozdravi marsikaj, če se znamo umiriti in spremeniti te težke občutke.

Obstaja tudi retro Pluton, ki zahteva, da je vse odpuščeno in čisto iz vseh teh težkih čustvenih situacij. V nasprotnem primeru deluje proti njemu in še dodatno napada lasten organizem z različnimi boleznimi.

In Merkur hiti v objem retro Venere. Samo zato, da ji sporoča in prenaša sporočila in spet naglo odide v svoje znamenje in svojo domačo Devico.

Poskusite zapisati vse načrte, ki jih imate, velike ali majhne, ​​jih prenesite na papir, da jih boste pozneje lahko uresničili. To so tudi sporočila, povezana z nekimi skrivnimi stvarmi, z neko skrivno ljubeznijo.

Tudi če vas razočara z ne tako prijetnimi stvarmi, oba planeta sta v natančnem kvinkunksu z retro Neptunom, počakajte, ne odločajte se takoj. Venera je šele na začetku svoje retrogradnosti. O vsem tem bodo premlevali še vsaj dva meseca in se nato dokončno odločili.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je še vedno v Biku, kjer bo ostal približno eno leto.

In zdaj, ko je njegov dispozitor postal retro, se lahko vrnete nazaj in popravite stare stvari, ki so povezane za materialne situacije. Naj vam vrnejo, v bistvu je čas, da unovčite svoj dolg, ki ga terjate že nekaj časa.