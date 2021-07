Astrologinja Lenka: Ne hitite, vzemite malo, ampak sladko

Dan se je začel z Luno v Devici, kjer ima razum prednost pred čustvi, in z retrogradnim Neptunom iz Rib. Ne more se prosto predati in verjeti, ker razum pravi, da ne. Čeprav jo tu nekoliko pretresajo občutki, psiha še vedno ne bo pustila, da bi te negativne misli usahnile.



Čeprav nekdo poskuša v dušo vnesti malo strupa, malo laži ali kakšno izmišljotino, se bo tokrat lahko izvlekla iz vsega tega. Pluton je tisti, ki jo očisti vsega nečistega in nepotrebnega ter nakopičenih strupov, ki samo onesnažujejo čustva. Vrzite vse, česar ne potrebujete, zavrzite vse, kar menite, da ni primerno za vas, zavrzite vse ljudi, za katere menite, da vam škodijo. Ne sprejemajte tega kot znamenja Device, ker se vam nekdo smili. Ko boste vse nepotrebno vrgli iz duše in telesa, naj vas lepa čustva popeljejo v znamenje Tehtnice, ki bo prečkala okoli 16.30. Prinesla bo lahkotnost, harmonijo, čiste odnose v vsa partnerstva.



Nekje okoli 19. ure ne pretiravajte z nekaterimi rečmi. Ne hitite, vzemite malo, ampak sladko, ne pritožujte se nad dragimi nakupi, ne iščite takoj velikih obljub, ker boste razočarani nad sabo, naj bo ne glede na to, da niste dobili tistega, kar ste zahtevali od drugega, ampak ste si dovolili, da se v to vključite.



Navsezadnje je pečat celodnevni aspekt med Soncem in Neptunom, tako da lahko vodni trigon danes dela čudeže, če le veste, kako ga voditi do konca nežno, tiho, mirno čustveno v duši. To so odlična spoznanja, odlične intuicije, odlične kreacije. To so velike želje ravno takrat, ko želite skoraj nemogoče, če pa uporabite svojo notranjo vero, moč vase, da to resnično lahko storite in da je to že del vas, vam bo zagotovo uspelo.



Spravite iz sebe kakšen kanal, za katerega že dolgo niste vedeli, da je v vas, pomagajte nekomu, ozdravite ga. Uživanje ob vodi, na vodi, kakršne koli vrste. Bilo bo sproščujoče.



Danes lahko zelo uspešno naredite nekaj, kar ste že dolgo poskušali skriti. Zdaj imate ponovno priložnost, da vam uspe. In tudi tisti, ki se odločijo za skrivne ljubezenske zveze, imajo danes t. i. nevidno mrežo, ki jih bo varovala pred očmi drugih.



Četrtek je, Jupitrov dan in ta pravi: samo izpolnitev našega poslanstva, vera in pozitiven odnos nam omogočajo, da izpolnimo svojo misijo.



