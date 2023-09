Astrologinja Lenka: Ne dvomite v svojo energijo in zmožnosti

V kvadratu z Rx Neptunom iz znamenja rib se pozna, da malo strese energijo, da človek pride v situacijo, ko razmišlja, kako močan je in kako lahko doseže vse, kar je začel.

Ker ni večjega dvoma kot takrat, ko človek podvomi v svojo energijo in v zmožnosti, ki jih ima. Običajno se kaže kot nedorečenost, nerealnost ali preprosto, da je ni mogoče doseči.

Obstaja tudi kvadrat s Soncem, ki je na zadnji stopinji znamenja device in človeka le spravlja v dvom, ali si tega res želi, ljubi ali na to še ni pripravljen. In tisti kvadrat ves ta dvom še poveča, še posebej, ker je samo Sonce v znamenju, ki je že sumničavo in išče dokaze za vse.

In iz vsega sledi, da mora človek čutiti, kaj si zares želi, želi, kaj je tisto, kar mu daje navdih in vero, da vse to res lahko doseže.

Ko je človek v taki situaciji, da ne ve, kam gre, kaj načrtuje, o čem sanja, se mora samo obrniti in si reči, da zmorem, bom zdržal, vse je v redu.

Danes je petek, Venerin dan, in počasi prihaja iz svoje sence, počasi hodi in povzema, kaj je naredila v teh nekaj mesecih, ko je bila retrogradna.

Pa ne samo to, imela je tri kvadrate z Jupitrom, kar je privedlo do velikih pretiravanj in še večjih praznih obljub in čakanja.

In na drugi strani trije kvadrati z Uranom in to je zgodba zase. Vse, kar se je lahko zlomilo, razpadlo - od selitve, zaroke, zvez in zakonov, ki so bili tako ali tako na trhlih nogah – se je zgodilo. Na veličasten način se je končalo.

Počasi gre, ni še prišla do faze, ko bi se obrnila in to je konec meseca in še vedno zaključuje vse, kar je takrat začela. Marsikomu bo prinesla olajšanje in pogum, ki so ga zbrali, marsikdo pa se bo pokesal, saj bo kmalu prešel v znamenje device, takrat pa je marsikaj pomembnejše od samega ponosa.