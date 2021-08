Astrologinja Lenka: Ne dovolite si malodušja

Napoved, 17. avgust. FOTO: L. S.

Luna zelo počasi prehaja skozi znamenje Strelca in še vedno nosi noto sproščenosti in zadovoljstva. Treba je potovati, iti čim dlje, obiskati tuje kraje, tujo kulturo, biti čim bolj povezan s svetom. Potrebujemo širino v vseh segmentih. Luna pripomore, da nekaterih stvari ne vidimo in ne slišimo, se ne oziramo na marsikatero nepotrebno malenkost, Strelec pa je na tem mestu idealen za vsako družbo. Vedno bo našel pravo besedo in jo bo spremenil v šalo, ki vas bo nasmejala in v vas prebudila malo veselja ter zadovoljstva.Okoli 19. do 21. ure bo vstopila v kvadrat z Neptunom iz znaka Rib. Trenutek je idealen le za to, da se odpravite čim dlje, vendar pazite, da vas nekatere stvari ne prevzamejo, da se ne prepustite preveč nekaterim ne tako dobrim stvarem. Tudi intuicija vas lahko nekoliko zanese, da se odločite napačno, da pri nekaterih odločitvah niste povsem trezni. Pri sprejemanju pomembnih odločitev se izognite vsaj tema dvema urama, a naj vas ne prevzame malodušje.Venera je šele začela svojo pot v znamenju Tehtnice, v prihodnjih dneh pa bomo zato najbolj osredotočeni na vsa partnerstva. To je tudi obdobje, ko bo mogoče izboljšati nekatere, ne najbolj zdrave odnose. Poudarek bo na vseh vrstah komunikacije, sklepanju novih odnosov, pa naj gre za partnerstvo, prijateljstvo, posel. Nekateri se bodo morali potruditi in ljudem pokazati tudi kaj več. Harmonija in diplomacija sta pomembni pri marsičem, z njima se lahko izognemo grobosti in nesramnosti.Sonce je pri 24 stopinjah svojega znaka Leva, kar pa mu ni preveč podobno. Predvsem zato, ker z Plutonom gradi kvinkus, lahko povzroči nekaj škode z različnimi izbruhi in izgubo nadzora. Nekaterim lahko povzroči tudi padec s položaja, če se ne držijo dovolj trdno. Vse se to se lahko zgodi na popolnoma skrit in skrivnosten način, celo za vašim hrbtom.Danes je torek, dan Marsa, ki je na 11. Uranovi stopnji v znamenju Device. Je priden, delaven, drugačen. Ima nekaj svojih zamisli, ki jih lahko uresniči v najboljših in najbolj natančnih načrtih.Naj vas Mars iz Device danes popelje, da naredite nekaj koristnega in dobrega, vendar ne dovolite, da padete v stanje žrtvovanja ali usmiljenja. To ne bo koristilo nikomur. Pozneje lahko nastanejo težave, a vam bo on pomagal iz njih.