Astrologinja Lenka: Ne zapadite v depresijo

Danes Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Vodnarja. Ob 3.35 se je pojavila polna na 19. stopinji Vodnarja. Ta pot ni lahka in zahteva velika odrekanja. Vodnar ima potrebo, da se znebi vsega in vseh, tudi tistih ljudi, ki ga ovirajo, samo da se strga z verige in ostane sam s seboj. Tu pa je Saturn, ki je v konjunkciji z njo in pravi: »Ustavi se, prevzemi odgovornost in breme in šele nato nadaljuj začrtano pot.« Naj vas njegovi strogost in senčnost ne prestrašita. Ne zapadite v depresijo, saj ta zatemni zavest, predvsem pa dušo. Sprejmite vse obveznosti, premagajte težave in poiščite luč v sebi.

Saturn je naš učitelj, naša modrost, in če lahko vse to sprejmete na neboleč in odgovoren način, potem nič ni težko in nemogoče. To je edini način, da se izognete istemu kvadratu, ki je ustvarjen z Uranom in Marsom. Ne prenaglite se, da ne bo neljubih posledic. Da o čustvih sploh ne govorimo, o duši, ki bo lahko zelo prizadeta zaradi naglih in nepričakovanih sprememb. Ni pa napredka, če ni sprememb. Zato je treba vse to sprejeti mirno, zavedajoč se, da vam nihče ničesar ne vsiljuje. Samo vaša notranja želja želi pretrgati vse spone in se naužiti svežega zraka in življenja. Merkur je v svojem znamenju in blizu stopnje najvišje inteligence, kjer je racionalen in pripravljen na nove spremembe. Podpira ga Uran: ve, da sme, ve pa tudi, da to zmore s svojo drznostjo.

Danes je petek, Venerin dan. Pravkar je stopila v znamenje Leva in se povzpela na prestol. Tukaj najbolj uživa. Posvetite se ustvarjalnosti, lepoti, sprostite se kot razigran otrok in uživajte. Le tako lahko omilimo to polno Luno, katere energijo bo čutiti še naslednji mesec, največ pa prvih 14 dni.