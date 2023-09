Astrologinja Lenka: Ne dovolite, da vam težka čustva pokvarijo dan

Čeprav je v tem znamenju ozračje zelo težko za samo dušo in zelo boleče za določene izkušnje, ki jih je preživela ali jih bo še preživela. Vsakih 28 dni imamo prehod Lune skozi to znamenje.

Takrat je Duša najbolj občutljiva na vse naše spomine na izdajo, prevaro, vso bolečino, da je celotna genetika šla skozi vse trpljenje in težave.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Ne pozabimo pa, da vsa čustva in spomini prehajajo skozi telo in glede na to, kako reagiramo na določene situacije, to prenesemo tudi v telo samo.

Luna tvori trigon z Rx Saturnom v ribah. Vendar to ni čas, da se spominjaš najhujših trenutkov, bolečin v svojem življenju. To je trenutek, da spoznaš, kaj je tisto, kar ti daje moč, za kar si hvaležen, da lahko narediš še več in bolje.

Ker le tako lahko z veliko hvaležnostjo, nežnostjo in toplino prideš ven in vse spremeniš na bolje. In ko vse to prihaja iz globin vaših občutkov, boste zagotovo dosegli vse.

Šele zvečer bo Luna naredila sekstil z Merkurjem, ki je pravkar prešel v znamenje device, a je še vedno na isti stopinji.

To je trenutek globokega razmišljanja in refleksije, globokega zavedanja stvari, ki jih je mogoče spremeniti na najboljši možni način.

Kajti Merkur je začel iz svoje retrogradnosti, čeprav je še vedno v njegovi senci, vendar je pripravljen na velike spremembe.

To je res eno globoko odkrivanje vsega, kar je obremenjevalo Dušo in zdaj lahko vse to spremeni.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je v teh dveh dneh v znamenju največjega upada. Ne dovolite, da vas težka čustva potegnejo v slabo voljo in vam pokvarijo dan.

Naj bodo ti spomini odskočna deska za nekaj lepšega in boljšega.

V Dušo vnesite nežnost, toplino, ljubezen. Začutite, da je vse okoli vas lepo in da lahko vsakogar objamete in vsakemu podarite največjo ljubezen, ne glede na to kdo je.

Kajti ko svojemu največjemu sovražniku odgovorite s toplino ali mu celo uspete razumeti, s katere pozicije vas napada, ste uspeli osvojiti vse, predvsem pa njega, ki ne bo več vaš sovražnik. Ljubezen do sebe in do drugih reši vse.