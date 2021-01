Astrologinja Lenka: Ne dovolimo težkih razprav

Nedelja, sončen dan, Sonce pa se je znašlo kot ne prav dobrodošel gost v znamenju Vodnarja, saj se v tem znamenju ne počuti najbolje. Še posebej, ker je v egzaktni konjunkciji s svojim dispozitorjem Saturnom, ki je na njegovih tleh in v njegovem domu, ki pravi, da je moja hiša narejena tako, kot rečem, vi kot gost ne morete spremeniti strukture. Še posebej, ker je na 4. stopnji in je veliko povezan z družinskimi koreninami, s preteklostjo, s tradicijo, s karmo. Kako uskladiti ta dan, da ne bo prepirov med očetom in sinom, očetom in dedkom, šefom in zaposlenim?



Čeprav se Sonce želi ločiti in začeti neko novo življenje, na drugačen način, morda bolj usmerjen k drugim, je občutek, da so vsi enaki, da imajo vsi enako. Potreba po ločitvi in ​​po svoji poti je velika, toda da bi se izognili kakršnim koli konfliktom, je najbolje sprejeti vsaj ta nasvet, sprejeti odgovornost, sprejeti to, kar morate in šele nato iti po svoji poti. Ker če ta zavest ni osvetljena, jo drugi dispozitor Uran podpre s kvadratom in šele takrat lahko nastanejo zelo nepremišljene, težke situacije, ki zahtevajo nenadne in stresne prekinitve.



Venera, planet lepote in užitka, je v sekstilu z Neptunom iz Rib. Čeprav sta si njuni energiji precej blizu, ji zdaj daje podporo, da si le predstavlja, zaželi in nekaj dobi. A Venera se bo tu zagotovo težko odločila za nežnost, toplino, čisto resnično ljubezen, pa vendar bo vse to želela nadomestiti z materialnim in poslovnim statusom, misleč, da se bo šele kasneje ljubezen "rodila" in morda jo bo tako čakanje mimo let in časa.



Luna gre naprej skozi znamenje Dvojčka, vendar ji je tukaj pomembno, da je v komunikaciji, da je v družbi, da se nekaj dogaja. Razmišlja, kako najti svoj namen, cilj, nekaj, kar ji bo dalo še večjo spodbudo za še večje dosežke, in to je lahko v smislu pisanja, govora.



Zvečer bo Neptun s kvadratom zaslišal Luno, če si to resnično želi, ker ima Luna v dvojčkih naenkrat le sto želja, zato jo lahko par ur zaziba, če je to to, a počasi gre v trigon s svojim dispozitorjem Merkurjem že je izumil izvirne in bolj nore ideje, zato bo samo nadaljevala pot, ki jo je začela.



Da bi uspeli v tem dnevu, moramo biti zelo pozitivni, zaupati drugim in osvoboditi svoj um, da brez nas ni mogoče storiti ničesar, ne da bi vsiljevali svojo voljo, temveč jo osvetljevali v tišini in tako ne dovolili karmičnih težkih razprav in pokvarili dan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: