Astrologinja Lenka: Ne dovolimo, da pride do fizičnih in čustvenih poškodb

Položaj zvezd za 18. november. FOTO: Lenka Stanić

Luna v Kozorogu potrebuje stabilnost, ambicije, obračanje k družbenemu statusu in seveda uspehu. Čustva se izgubijo in pomembno je le, kako se čim bolj povzpeti na družbeni lestvici in pokazati poslovni uspeh.Lunin sekstil z Uranom pomeni mešanje starega in novega. Želela bi, da obdrži vse, kar ima v sebi tradicijo, daje občutek varnosti, po drugi strani pa jo vse vleče v nove smeri, da dopolni vse novosti na katerem koli področju, saj danes brez tega ne gre.Luna v sekstilu z Merkurjem nas opominja, da je čas, da iz kleti potegnemo knjigo, preberemo kakšno dobro staro ali knjigo o duhovnosti. Da se napiše nekaj o globoki preteklosti, o stvareh, ki so prinesle globoke spremembe v življenju.Obnovite nekaj starih bližnjih in daljnih družinskih vezi, znebite se vseh strupov in žalitev, ki ste si jih nekoč izrekli, odpustite vse, kar je že zdavnaj izgubilo smisel, in zdaj v tem življenju začnite nov dialog. Spomini naj bodo samo nosilci za novo življenje.Sonce se počasi približuje sekstilu s Saturnom in je močno v svojem domu. Drži se tradicije, drži se korenin, prednikov, da se te niti ne izgubijo. Tam je tudi Luna in vse to daje zelo trdo naravo. Kaj še moramo zgraditi, narediti? Zastavljamo si preveč ciljev, premočne naloge in to, da pustimo pečat z nečim ne samo v kolektivu, ampak tudi v genetiki.Saturn je planet, ki upravlja potrpljenje in čas, zato morajo vse stvari, ki si jih zamislimo in želimo uresničiti, imeti pečat skozi čas, skozi leta, stoletja. To je najmočnejši aspekt, ko gre za nekaj, kar je narejeno in doseženo za naše generacije …Vendar zvečer, ko Luna naredi kvadrat z Marsom, ki je v direktnem gibanju, zaradi neke neprevidnosti in hitrosti ne dovolimo, da bi prišlo do nekaterih fizičnih in čustvenih poškodb.Ustavimo se, čas je vedno tukaj.