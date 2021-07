Astrologinja Lenka: Ne bo vam krona padla z glave, če boste odpustili

Luna je minila v znamenju Škorpijona, največje strasti, največje globine in največje teme. In Luna so naša čustva, občutki, način, kako sprejmemo tisti trenutek in se odzovemo na vsako trzanje, vsako besedo, vsak pogled. Ta spojina je vezana na ta dva dneva. Bodimo torej čim bolj mirni, ne izvlecite nekaterih stvari, ki so se že zgodile, ne odpirajte tem, ki so boleče, saj bo to najprej prizadelo vas in nato drugo osebo. Če tudi to storite, naj bo to samo zato, da se tega zavedate, sprejmete, odpustite in odpustite komu in greste naprej. Na to dodatno vpliva Sonce v nasprotju s Plutonom, ki je velika uničujoča energija, atomska bomba, ki bi vse uničila. A zavedajte se vsega s katero koli osebo, s katero imate težave, spustite, odpustite, pozabite, ampak to so samo vaše notranje reakcije, veliki globoki strahovi, ki se jih bojite, nihče ni kriv. Vse obrnite v svoji glavi, srce, duši in naj bo zdaj vaš najboljši prijatelj, ker vas je moral že nekaj naučiti.



Ker vsako čustvo razvije najgloblje in neozdravljive bolezni, vas bodo pozneje vprašali, živel sem tako zdravo, nisem se napil in zdaj sem bolan. Ne izražajte negativnih misli, besed, ne izzivajte ljubosumnih in obsesivnih stvari, ne bojte se, da vas bo kdo prevaral, zapustil in pozabil. Držite ga z ljubeznijo, nežnim objemom, toplo besedo. Vsi smo prišli na ta planet Zemlja zaradi nečesa in nekoga in kako dolgo bo vse skupaj trajalo? No, odvisno je od tega, kdaj bomo opravili svojo dolžnost, tako da nič ne more ostati na silo.



Med 14. in 16. uro, ko Luna naredi trigon z Merkurjem iz znamenja Raka, poslušajte svoj notranji glas, svojo intuicijo, sklepajte čudovite načrte, dogovore, vse, kar je povezano z domom. Če želite nekaj popraviti, uredite, zamenjajte kos v gospodinjstvu. Popravite odnos s svojimi najdražjimi, beseda OPROSTI je tako majhna in odpira vsa vrata Duše.



Ker se bo med 15. in 17. uro s Saturnom srečala v nekoliko negativnem stanju in jo ne bo pustil naprej, razen če se prej ni razčistila sama s seboj. V nasprotnem primeru ji bo povedal, da je tvoja Duša močna, da nosi vsa bremena tega sveta, evo ti še malo več depresije, občutkov mraza, sovraštva, bremena, bolezni. Si torej kdo zavestno želi? Ne, zagotovo ne. No, dobro premislite, to ni ponižanje, niti ne bo komu padla krona z glave, če bo prvi vse sprejel, vse odpustil, dopustil odpuščanje sebi in drugim.



Danes je nedelja. Dan sonca in kaj ono počne: pošilja vsem enako svetlobo, toplino, življenje, ne sprašuje se, kdo je katere vere, bogat, reven ... Za vse je enako. Uživajte.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: