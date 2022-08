Astrologinja Lenka: Ne bo šlo po načrtih

Luna prehaja skozi znamenje Bika, počasi, hedonistično uživa v vseh oblikah. Tukaj se ji ne mudi, ne teče, gleda na udobje, da so vsi zadovoljni. Bolj je osredotočena na materialne stvari, ne samo na njihovo pridobivanje, ampak tudi porabljanje za vse vrste užitkov. Želi graditi, imeti hiše, denar, vse materialne stvari.

A vedno ne gre vse po načrtih in za to je na nebu zadolžen Uran. Vedno poruši obstoječe stanje, prinese nemir, nered, pripelje do tega, da gre kaj narobe. To je še posebej boleče, ko pride Luna z njim v konjunkcijo v znamenju Bika. Takrat je težko deliti, težko se odreči in še težje opustiti stvari, ki jih je človek navajen ali jih preprosto poseduje. To jo najbolj prizadene od vseh čustvenih bolečin, ki jih lahko prenese. Ker so to zelo stresne in šokantne situacije, na katere pogosto ni pripravljena, še manj pa jih prepustiti. A Uran ne prosi, še manj ugaja, ampak to samo naredi. Izhod ga ne zanima, a vse je odvisno od človeka samega, koliko je pripravljen na kakršne koli spremembe, saj bo tisti, ki je na nekaj pripravljen, lažje preboleval in sprejel. Ta aspekt je med 15. in 17. uro.

FOTO: Lenka Stanić

Je pa tu Merkur, ki je predvsem zelo prizemljen in pameten, zato se vedno najde ideja, da se to za nekaj izkoristi, da se nekaj popravi, naredi in sprejme z zdravim razumom. To je edini način, da se uredi vsa ta razdrobljena situacija.

Mars je na zadnji stopinji Bika, zato veliko dejanj ne bo potekalo po načrtih. Prišlo bo do izkrivljanja ali celo opuščanja številnih začetih načrtov in poslov, ker se bo ali kaj zalomilo ali pa ne bo šlo po načrtih. Danes je najbolje, da ne silite, se ne obremenjujete in ne iščete tolažbe v kakšnih pomožnih inspirativnih predmetih, ljudeh ali celo opiatih. Počakajte malo danes, jutri je čisto druga energija v znamenju Dvojčkov.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je retrograden, se počasi pomika nazaj in dela lep aspekt z Venero v Levu. In ko se ta dva ognja združita, je na tem planetu vse mogoče. Vsi dogovori v zvezi s tujino, potovanja, študij, vse, kar je bilo prej načrtovano in se ni izšlo, zdaj se ponuja nova priložnost. Od raznovrstnega luksuza do številnih dobitkov na najlažji mogoči način. Predvsem pa na lepo, pozitivno in veselo vzdušje, ki ga ustvarjata. Ker sta to dva najbolj blagodejna planeta, ki širita srečo, veselje, znanje, finance ali preprosto obstajata samo zato, da dajeta srečo.