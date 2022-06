Astrologinja Lenka: Spet bomo krivca iskali v drugem namesto v sebi

Luna je vstopila v znamenje Leva, da bi nam dala malo več svetlobe, topline, da se še malo obrnemo k veselju. Ob zori je bil v čudovitem trigonu z Jupitrom, kar daje vero, da je vse mogoče, da imamo vizijo, kaj bomo počeli in kako ta dan čim bolje izkoristiti. Ker obstaja podpora s samega Marsa, je veliko energije in zaleta, da lahko razmišljamo in počnemo veliko ustvarjalnih stvari. Ali bomo lahko dobili vse, kar želimo – za Venero je pomembnejša materialna stvar, za Luno pa bolj tisto, kar je dražje in moderno, tako da je morda drugačen pogled, vendar se ne more zgoditi nič posebnega, razen večjih izdatkov in pretiravanja.

In ko smo se ravno nekako veselili in odstranili retro Merkurja kot dežurnega krivca, da so se nam stvari zgodile z zamudo ali pa je preprosto prišlo do zmede, se zdaj ta iz stacionarnega stanja obrne v direktno, a se zato Saturn iz stacionarnega prelevi v retrogradno in spet bomo iskali krivca v drugem, namesto da bi ga našli v sebi in videli, kaj je tisto, kar ni v sozvočju z nami.

FOTO: Lenka Stanić

Saturn bo v retro gibanju od 5. junija do 23. oktobra. In ko se omenja Saturn, nekako najprej pomislimo na karmo, preteklost, strah, nemoč. On pa je pravzaprav naš nekakšen največji učitelj vsega, kar od nas zahteva, da se ustvari red, načrt, obveznost, nadzor, predvsem v nas samih. To je tudi čas, ki od nas zahteva, da ga spoštujemo, da ga organiziramo tako, da zmoremo vse. In zdaj, v retro sprehodu, nas popelje nazaj k nečemu, česar nismo dovolj obvladali, naredili ali pa smo to preskočili, si tega nismo želeli pogledati, ker se je zdelo prevelika obveznost ali pa se nam preprosto ni dalo. A ne bo nas pustil naprej, dokler ne bo lekcije konec. Lepo je, da v tem času iščemo, katere stvari, obveznosti, službe, dolgov še nismo dokončali, zato bi morali zdaj razmisliti o tem in dati prednost tistemu, kar je na prvem mestu, in poskušati te obveznosti pripeljati do konca. Ker tudi, ko se na začetku nekaj zdi pretežko in nemogoče, kasneje prinese veliko veselje, ko je vse narejeno. Ko se ozreš nazaj in si rečeš: Uspelo mi je. To je samo velika nagrada, ki jo lahko dobimo od sebe in drugih. Zahteva predvsem veliko odgovornost, to je, da vse odgovore najdemo v sebi.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on se pripravlja na retro hod, da nas spomni, o čem moramo premisliti, katere odločitve smo sprejeli narobe, kaj tako dolgo odlašamo in kakšne odgovornosti moramo prevzeti. Zato bodimo pripravljeni na vse to.