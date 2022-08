Astrologinja Lenka: Ne blokirajte energije – vaša je

Luna končuje pot v znamenju Device in je na stopinji pada Venere, na stopinji, kjer se je duša spomnila na svojo ljubezensko izgubo, na nekaj razmerij, ki so se končali tudi na boleč način. Zdaj bo pospravila vse, kar je morala pospraviti. Okrog 12. ure bo prešla v znamenje Tehtnice. Tukaj jo Merkur čaka, da se dogovorita o partnerskih in poslovnih odnosih. Sama konjunkcija z Merkurjem omogoča pogovor, bližino, razumevanje. Toda včasih pozabi postaviti mejo, koliko časa je lahko pripravljena trpeti ali prenašati nekaj, česar ne bi rada. Čeprav je znamenje Tehtnice najboljše v vseh vrstah pogajanj in diplomacije, pa nekaterim včasih te veščine primanjkuje in naredijo potezo proti sebi le zato, da bi ugodili drugim.

Luna bo naredila trigon z Marsom, ki je v znamenju Dvojčkov. On jo bo spodbudil, ji povedal, naj ne čaka in ne zamuja. To je tudi vidik za začetek številnih poslov, za skok v nekatere naložbe in nakupe v skupnem dogovoru s partnerjem. In dispozitor Merkurja in Lune je Venera, ki je na najvišji stopnji Neptunovega pada, kot da ju vodi v nekaj, kar ni resnično, kar je nestabilno in negotovo. Naj vas ne zapelje v kakšno laž, goljufijo, prevaro ali preprosto, če pa se to zgodi vam, ostanite mirni. Venerini ljubezenski odnosi so bili te dni na preizkušnji in vsa ta situacija se še ni umirila.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju Tehtnice. Privoščite si prijetno pitje kave v dobri družbi. Obnovite odnos z nekom, kjer je kaj ostalo nedokončano ali neizrečeno. Objemite to osebo in ozdravite ta odnos, ne blokirajte energije – vaša je.