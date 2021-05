Astrologinja Lenka: Naslednja dva dneva bo Luna v znamenju Rib

Natalna karta. FOTO: Lenka

Naslednja dva dneva bo Luna v znamenju Rib. Roti nas, naj stopimo korak nazaj v svoj mir in načrtujemo, kaj si želimo. Zaupajmo svoji intuiciji in izpolnimo svoje sanje. A v te moramo trdno verjeti, saj če o njih dvomimo, ne moremo pričakovati, da se bodo uresničile.Vse doživljamo bolj čustveno. Občutljivejši smo za vsako besedo, vse si jemljemo k srcu, zato se lahko pojavijo konflikti in nesporazumi. Zato je najboljše, da se ne odzivamo prenagljeno in ne sprejemamo prehitro pomembnih odločitev.Previdni moramo biti, saj Ribe najdejo pot v različne tekočine, zato lahko pretiravate pri sproščanju in celo pri neželenih substancah. Podnevi se razmere počasi izboljšujejo, ker je Mars v Luninem znamenju, zato nam daje energijo in vztrajnost, da se vse premaga, pa tudi za dokončanje marsičesa. Posvetimo se domu in hiši, vendar z občutkom, saj so energije preveč subtilne in tudi tu lahko pride do nepotrebnih konfliktov.Sreda je, Merkurjev dan, in ta se je odločil, da bo pohitel na vso moč in dokončal delo, ki se že predolgo vleče. Ne glede na to, kako zelo se trudi s svojimi trdnimi odločitvami vse spraviti v red, ga čustva še vedno vračajo v preteklost in v obujanje spominov. Koncentracija je nekoliko oslabljena, vendar se lahko razjasni tudi marsikaj iz preteklosti, kar je zelo pomembno.