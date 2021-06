Astrologinja Lenka: Naredite vse, kar lahko

Nedelja, dan Sonca in zadnje na stopinji znamenja Dvojčka, kot da se poslovlja, poskuša podaljšati dan s čim več sončnimi žarki in svetlobo. A tudi ta stopinja nekaj zadrži zase, ne odpre vsega, kar mora pokazati. Mogoče gre za dvojno povezavo, ki je skrivnost, vrnitev v preteklost ali pa je zanj preprosto preveč, saj o tem še govori njegov dispozitor Merkur, ki je še vedno retrograden, zato obstajajo skrivnosti nad skrivnostmi. Toda od koga in za koga? Ali skrivnosti proti samemu sebi? Poleg tega je Luna na zadnjih stopinjah Tehtnice, v partnerskem odnosu pa bi bilo nekaj več, če bi bilo vse lepo, harmonično, udobno, prijetno.



Ne bi pa bilo vse tako, če se duša ne bi spominjala nekaterih dogodkov iz preteklosti, nekaterih stvari, ki so ostale nerazrešene in jo zdaj odnašajo ven, s čimer nas spominjajo na boleče trenutke. In z nezaceljeno rano se v trigonu sreča s Soncem. Rekli bi super, vse skrivnosti, vse težave bodo razčiščene in začelo se bo normalno razmerje. Ampak? Oba sta na zadnjih stopinjah, vprašanje ostaja, koliko sta in ali sta iskrena najprej do sebe, šele nato do partnerja, ali bosta v enem nedokončanem odnosu samo razšla in šla vsak svojo pot. In vsi so del skrivnosti vzeli s seboj niti je niso mogli razkriti drug drugemu. Ker to ni bil sestanek za hitrejšo povezavo, ampak za še hitrejšo ločitev. Ko vsak prehaja v drugo znamenje, ima vsak drugega dispozitorja in vsak je izbral, kam ga vodi duša.



Okoli 14.00 Luna že prehaja v znamenju Škorpijona, kakšna so ta čustva, strasti, globine. Z Jupitrom gre v trigon, ki daje duši veliko upanja, vere v boljši danes, v boljši jutri. Daje ji smerokaz, kako se rešiti iz vsega in napredovati, ne stati, ne čakati, ne stopiti ... Ker se Venera počasi približuje svojemu dispozitorju Neptunu, ki je ves zlit v nežnost, toplino, veselje. Živi v svojem svetu, svojem idealu, trenutni ljubezni. Poleg tega prek Lune Venera zgradi trigon z Jupitrom, tako da je za zdaj tu nekaj lepšega, tukaj za trenutek, za iskrico, ne za vedno.



To so samo iniciacije, če jih le znate obdržati. Naredite vse, kar lahko.



