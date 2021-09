Astrologinja Lenka: Naredite si lep dan

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Začne se zora, zasveti in ti dve Luna in Venera se objameta na zadnji stopnji znaka Tehtnice. Čeprav je v začetku položaj videti fenomenalen za oba ženska načela, za mnoge lepe stvari, še posebej tisto, kar je v tem znamenju, kjer so lepota, dekoracija, vse, kar je najlepše in najboljše, pa tudi sama ljubezen zelo pomembni. Kaj pa bodo zdaj storili na tej ravni?Kakšen skrivni dogovor, saj 29. stopnja, razen velike skrivnosti in priprav na nekaj, kar je znano le njim, ne prinese časovne trajnosti. Kakšne spremembe pripravljajo, kaj pričakujejo, kaj menijo, da bodo pustili pozneje, da bi dokončali, dokončali, naredili? Kakšno veliko skrivnost skrivajo, povezano z nekim tajnim odnosom, skrivno ljubeznijo, skrivnim spočetjem? Od koga, za koga, od drugih ali od sebe? In ali jim bo res dobro, so že na začetku velike težave, saj Luna takoj mine sama v enem najšibkejših znamenj za sebe. Obstaja ljubosumje, občutek zapuščenosti, občutek trpljenja, trpljenja, vračanja in premisleka o tem, kaj je bilo in kako je bilo pred nekaj leti. Pustite vse, sprejmite vse svoje neuspehe v življenju, vse je vaše, vse ostanke, ki jih morate popraviti. Objemite jih, sprejmite, pustite in pojdite naprej v novo življenje. Ker Luni in Duši ne bo lahko, ko okrog 20. ure naredi kvadrat s Saturnom iz znaka Vodnarja, zato niso le te dodatne kritike in pritiski, ampak tudi nalaganje dodatne krivde, da bi za karkoli krivili sebe, to sprejmite kot nekaj, o čemer mora vsak povedati svoje mnenje.Mars je na stopinji padca Venere, zato so to dodatno prenagljene žalitve, poškodbe, omalovaževanje druge osebe.Okoli 23. ure in Venera preide v znamenje Škorpijona, v trenutku, ko je kvadrat med Saturnom in Luno. V njem bo ostala do 7. oktobra. To počasi preglasi vse ukrepe in če niste sami s seboj, se prekinejo vsi odnosi, vsa ljubezen ali kakršni koli odnosi. Ker preprosto ne gre več tako. Ukvarja se z vsemi notranjimi bolečinami, ki jih človek nosi s seboj in tega preprosto ne prenesejo več.Zato je danes najbolje negovati lepoto v sebi, lepoto z vsemi okoli sebe in si narediti lep dan.