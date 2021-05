Astrologinja Lenka: Naredite prostor za nove situacije in ljudi

Čeprav Luna ne ustvarja prav radostnega in sproščenega ozračja v znamenju Kozoroga, nas opozarja na praznike, na to, da obstajata tradicija in spoštovanje. V trigonu z Venero prinaša potrebo po uresničitvi številnih stvari, čustvenih in materialnih.



Danes naš um vse črpa iz preteklosti, tudi tisto, kar je bilo pred 100 leti. To je hkrati izkopavanje marsičesa iz globin naše duše, tudi idej, ki jih lahko zdaj uresničimo na najboljši možni način. Utegnemo odkriti zelo pomembne besede, povezane z nečim, o čemer prej nismo mogli vedeti. Vsem odpustimo vse, kar smo slišali ali doživeli. Dan je odličen za vse vrste načrtov in dogovorov, povezanih z denarjem, nepremičninami, pomočjo nekoga od doma ali prek finančnih institucij. Človeku lahko tudi pomagamo, če je v težki duševni situaciji. Pozorno ga poslušajmo, še boljše pa, če smo trenutno njegov psihoterapevt.



Venera si je prizadevala združiti se z Neptunom skozi sekstil, ki daje nežnost in toplino. Ali bo nekdo danes našel svojo resnično ljubezen, se bo pokazalo sčasoma, vsekakor pa obstaja velika potreba, da bo to nekaj trajnega. Ni pa najboljša možnost za tiste, ki jo skušajo uporabiti na skrivnosten način in tako kršiti vrednote in si naložiti krivdo.



Ko Luna preide skozi Pluton okoli 15. ure, bo postavljena na sito in presejalo se bo le, kar je dragoceno, trajno, resnično in za dušo čisto. Nečistoče in umazanije ne bodo šle skozi te drobne odprtine. Dokler nekaj ni zavrnjeno ali zapuščeno, ni treba pritiskati in vznemirjati duše, da ne bi povzročili fizičnih in duševnih bolezni, pa tudi kroničnega pomanjkanja energije za vse v življenju. Zato se je dobro odpreti in narediti prostor za nove situacije in ljudi, ki vstopajo v naše življenje.



Dragi moji, lepe praznike vam želim.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: