Astrologinja Lenka: Naredite nekaj posebnega, drugačnega

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Luna je v Ribah, zato smo bolj čustveni, sočutni, absorbiramo vse tuje besede, bolečino in veselje. Med 8. in 10. uro bo v razmerju prišlo do neskladja ali nezadovoljstva, toda do 11. ure se bodo čustvene razmere hitro popravile z nekaj presenečenji.Luna je v čudovitem sekstilu z Uranom iz Bika, zato lahko zdaj, ko je Merkur retrograden, načrtuje marsikaj, da popravi vse, za kar doslej ni imela časa (denimo doma). Luna in Uran sta zelo čudna, človek si upa (vsaj) poskusiti narediti veliko nenavadnih stvari, ki jih sicer ne bi. Pustite se presenetiti, naredite nekaj posebnega, drugačnega zase, za prijatelje, partnerje ...Danes okoli 15.20 planet lepote, ljubezni, harmonije povezovanja z drugimi prehaja v vodni, kardinalni znak Raka. V tem znamenju bo ostala do 27. junija. Venera je zelo občutljiva, nežna, intuitivna, rada se pripravi na obisk svojih najdražjih. Uživa v pripravi najboljše hrane za tiste, ki jih ima rada. Skrbi jo, kako se počutite in ali ste zadovoljni. Dan je za ureditev doma in vrta. Ta skrb je lahko tudi pretirana, ker je potreba po negi in pomoči velika. Obstaja pa tudi medsebojna pomoč, kjer sta Venera in Luna zelo dobro podprti in se počutita dobro. Toda ne dovolite, da vas preplavi nostalgija, hrepenenje po preteklih časih in ljubeznih ...Retrogradni Merkur v svojem domu Dvojčka še vedno stopica na mestu, tepta vse svoje odločitve, vse svoje namene. Čez nekaj dni bomo videli, kaj bo to prineslo. Čas je, da se spomnite nečesa, česar niste še nikomur povedali, prijatelju odprite svoje srce.