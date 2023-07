Astrologinja Lenka: Naredimo v tem obdobju vse, kar zahteva največjo natančnost

Luna je v znamenju bika, kaj drugega, kot da ustvari vzdušje, ki odpira možnosti za pridobitev čim večje količine vseh materialnih in nematerialnih dobrin. Ker je to najbolj zemeljsko znamenje, ki želi vse materializirati.

Luna je že od jutra v trigonu z Marsom, ki je ravno včeraj prešel v znamenje device. No, ti dve zemeljski znamenji želita uresničiti vse, kar vidita in mislita. Mars je tukaj zelo delaven, natančen in zna svojo energijo pravilno porabiti. To je spodbuda, da ste aktivni in koristni.

Za tem bo Luna naredila sekstil z retrogradnim Saturnom v Ribah, da se spomnimo kakšnih starih stvari, obnovimo, prenovimo, restavriramo, karkoli, samo da nekaj naredimo. Saturn daje oporo duši, saj ve, da bo imela skozi čas stalnost.

In v večernih urah pride v Jupitrov objem, tako da kaj je lahko večje bogastvo, kot ko se ta dva benefika združita tako in na takem mestu. Tukaj ni omejitev, koliko želite in kaj želite, saj je vse na dosegu roke. Karkoli si duša zaželi, Jupiter izpolni, pa naj bo to nepremičnina, denar, obilje, otroci, dom, vse, a bog ne daj kakšen kilogram več, saj pri hrani ni meje.

Danes pred zoro je Merkur, planet uma, namere, komunikacije in govora, prestopil v znamenje leva in bo tam ostal do 28. julija.

Uh. On ima najvišje standarde, najvišje položaje v vsem. In kako se bo zdaj ta Merkur iz vodne sfere počutil v ognju in v znamenju, ki pravi, da je moja beseda zadnja, veličastna, poglej me, medtem ko govorim.

In tako nam daje priložnost, da spremenimo slog v zvezi s tem. Ko se z nekom pogovarjamo, naj bo to prijetno, toplo, odkrito, iskreno, naj gre vse iz srca. Da ga poslušamo in spoštujemo njegovo besedo. Ker če je naša beseda glavna in če gledamo z višine, to ni iz srca, ni to tisto pravo levovsko. Ker je lev, mora biti najbolj svetlo in iskreno ter z veliko ljubezni do drugih, saj on zna dati največ.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju device. Pravkar je stopil v to znamenje in bo imel čas, da nam odpre ideje o podrobnem delu, dnevnih rutinah, ki jih moramo imeti, da ohranimo svoje telo. Naredimo v tem obdobju vse, kar zahteva največjo natančnost, ni pa izključeno, da nekomu pomagamo. To je prava Devica.