Astrologinja Lenka: Naprej z dvignjeno glavo, samozavestno, pogumno

Luna gre naprej skozi znamenje Leva značilno ponosno, dostojanstveno in samozavestno. Ponos ji ne dopušča, da pokaže bolečino in trpljenje od včeraj. Naprej gre z dvignjeno glavo, samozavestno, pogumno, kakor ve in zna, in ne dovoli, da bi drugi videli njeno trpljenje. Ker je v Levu, ki predstavlja naše srce, ne more živeti, če ne ljubi in ne daje ljubezni drugim. Levje veliko srce pa zna odpustiti še hitreje, zlasti če ga znate kupiti z lepo besedo. Naredila bo tudi sekstil/trigon s severnim in južnim vozliščem, kar prinaša široko moralo, toplino, vendar je njena naloga bolj praktično izvajanje na višji ravni.



Ko Luna naredi opozicijo z Merkurjem, to ne bo razveseljivo za dušo, katere besede jo prisilijo, da stopi na pot svobode in neodvisnosti. Toda vedno je nekdo blizu, ki nas dobro pozna (Merkur) in nam preprečuje, da bi stopili na novo pot. Ali se lahko ta vrzel med umom in čustvi združi in doseže nekaj drugačnega in novega? Merkur je na ravni svoje stacionarnosti in počasi pripravlja, razmišlja in premišljuje o tem, česa ni dokončal, da se vrne in tudi kaj ponovi.



Sonce, naša svetloba, toplina, notranja moč in ustvarjalnost, je v natančni povezavi z dobrotnikom, največjim angelom in dobrotnikom Jupitrom. Srečala sta se po 12 letih v znamenju Vodnarja, kjer je zavest usmerjena v druge.



Na 9. stopnji stopinja samega Strelca, ki je upanje, vera, optimizem, ki nas vleče naprej in nam odpira pot. Že sama povezanost dveh prednosti daje moč in zagotavlja uspeh. Toda v Vodnarju zahteva, da je položaj vseh enak in da ne gre samo za enega. Obetata se veliko priznanje in čast za osebo, ki je zaslužna za dosežke na ravni splošne populacije. To je idealno za načrtovanje počitnic, povezovanje s tujino, za finančno pomoč. To je vidik največje sreče in veselja.



Petek je, dan Venere je, ki je pravkar izstopila iz krempljev svojega gospodarja Plutona ne glede na to, ali se je dogovorila za večjo materialno korist ali pa je želela samo njegovo moč. Je pripravljena na vse, ker Kozorog ljubi zvestobo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: