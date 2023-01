Astrologinja Lenka: Napolnimo dan z nečim, kar nas dela zadovoljne in srečne

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju vodnarja, v znamenju, kjer skuša izpolniti vse tiste obljube, ki si jih je človek dal ob mlaju. A že od jutra je v konjunkciji s Saturnom, ki ni ravno navdušen nad mnogimi njegovimi novimi idejami in stvarmi, predvsem tistimi, ki jih naredi hitro in takoj. To je trenutek, ko človek v tistih nekaj urah začuti neko pomanjkanje volje, želje, nekaj pomanjkanja entuziazma ali je celo v nekem strahu, kaj če se vse to ne izide tako, kot si je zamislil. Tisto pomanjkanje volje, strahu, ki ga morda povzroči nekdo tretji, se ni treba odreči. Naj vas ne bo strah, ne glede na to, kako težke ali odgovorne so naloge, saj se vse da narediti z lahkoto in počasi.

Takoj ga sreča Venera, ki je vsa vesela, da lahko počne vse, kar Duša hoče, in hoče svobodo, svež zrak zadihati, hoče vse postaviti na glavo, samo da bi bila srečna. Ker je tudi ona šla to pot in počasi okreva od Saturna, od kritik, od ustavitve številnih svojih projektov. Od odločanja o tem, kako po razhodu in odvrženem prstanu stopiti na novo pot, saj je bilo vsega dovolj. Spoj Lune in Venere jim lahko pomaga polepšati dan in s skupnimi močmi, podporo in prijateljskim pogovorom lažje prebroditi to obdobje.

Okrog 19. ure Luna počasi preide v znamenje rib, kjer bi rada napolnila dušo s počitkom, meditacijo, se prepustila nekaterim svojim notranjim potrebam, vendar je to tudi mesto, kjer je velika občutljivost in še večja intuicija.

Merkur se je začel premikati hitreje, zato se marsikaj, kar je bilo zadnji mesec blokirano, sedaj počasi odpira in premika hitreje. Je v lepih aspektih z vozli, kar mu daje moč in vizijo, kam naj usmeri svoj um, v katero smer naj se obrne in vse to materializira. Kajti o čem v znamenju kozoroga razmišljati, če ne o delu, o uspehu na skupni ali individualni poti, pa tudi o svojem statusu.

Danes je ponedeljek, lunin dan, dan pa je začela nekoliko obremenjeno, bolj odgovorno, bolj samoodgovorno ali celo prestrašeno. A ne dovolimo, da duša ves dan ostane v tem položaju, dajmo ji nekaj vedrine, želje, napolnimo dan z nečim, kar nas dela zadovoljne in srečne. Ni sreča in zadovoljstvo, če naredimo nekaj samo zase, ampak je sreča, ko pomagamo in vidimo, da so srečni tudi drugi, delitev sreče je avtomatsko množenje.