Astrologinja Lenka: napetosti se počasi končujejo

Luna je še vedno v znamenju leva in počasi izhaja iz včerajšnje napete situacije, ki so ji jo pripravili Mars, Pluton in Jupiter. Težko je čustveno prenašati vse te ne preveč prijetne energije, ki so se nabrale okoli Duše. Luna nosi tudi to Venero, ki je tako ali tako že v čustvenih situacijah. Oba planeta trenutno pretiravata z vsem, dajeta preveč od sebe.

Čez dan bo Luna v kvadratu z Merkurjem v Biku. Če se zgodi, da ne vidite prave stvari, ne izrečete prave besede … se ustavite. Temu Merkurju se ne mudi. Gre počasi in vse temeljito pregleda. A zato se lahko otroci ali mlajši ljudje ne strinjajo, soočijo drugačna razmišljanja in stališča, sprejmimo in upočasnimo situacijo. Še posebej, ko gre za finančne razmere, da ne bo nezadovoljstva. Kajti čustva in razum nimajo popolnega nadzora in lahko človeka pripeljejo do tega, da se napačno odloči ali kaj narobe reče. Luna tukaj je vsa v ognju in nima časa čakati, vse hoče pokazati in predstaviti na najsvetlejši način ter pokazati svetu, kako je vse v redu.

Venera, ki je dispozitor tega istega Merkurja, je v znamenju raka, zato tudi odkritje nekaterih ne tako svetlih dogodkov iz same družine. V kvadratu s Chironom so tudi stvari, ki jih ni za izraziti ali jih je človeku sram povedati, jih težko sprejme, ker so boleče. To so velike ne samo družinske, ampak tudi ljubezenske travme, bolečine, trpljenja, ki se vlečejo skozi generacije. A že jutri vstopi Venera v lep aspekt z Uranom in on je tisti, ki jo lahko osvobodi ter zaceli vse njene hude rane, če bo sama pripravljena vstopiti v novo poglavje svojega življenja. On je tisti, ki išče resnico, da bi se z njo soočila, in to je največja pomoč, ki si jo lahko privošči.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Bika. Počasi se pomika proti severnemu vozlu in tako marsikomu omogoča lahek doseg materialnega in finančnega položaja, ki mu ustvarja še večje hedonistično uživanje. In znano je, da si Bik želi prav to, in to na vseh področjih življenja. Venera ga vseeno vodi do njegove višine, kjer je njegov uspeh zagotovljen. Ne samo to, Jupiter lahko človeku da še večjo izobrazbo, potovanje, namen življenja in širitve.