Astrologinja Lenka: Napetost, živčnost, nepotrpežljivost se bodo širili naokoli

Luna je v znamenju leva, kjer je pravkar ob zori izstopila iz konjunkcije z Venero. Je sploh lahko kaj lepšega, ko se tako uspešni, dominantni, sami sebe polni prijateljici ali sestri srečata in začneta svoj dan? Iz njiju žari velika toplina. Pripravljeni sta ustvariti marsikaj, še lepše in še večje ideje in kreacije.

Med 13. in 14. uro bo v konjunkcijo z Marsom priletela Luna. Prinaša ogenj, velike energije, vse bo počilo naokoli. Najbolje je, da ta vidik izkoristite na najboljši možni način skozi neki dosežek, delo in nekaj konkretnega naredite. Na drugi strani je to tudi vidik, ki neusmiljeno zbode v srce, užali, zadene, saj je v tem trenutku ego prevelik, da bi lahko prenesel kakršno koli kritiko ali kakršen koli nadzor, še manj pa, da bi neke stvari nekomu uredila tuja volja. Potrebna je velika previdnost, da se izognemo neprijetnim dogodkom.

Merkur je prav tam in v sekstilu s tema dvema, zato bi lahko vnesel malo več zdrave pameti in še boljše odločitve, hkrati pa dal nove ideje za nove dosežke.

Če tukaj ne bo najdene določene rešitve, bo Luna vstopila v drugi kvadrat z Uranom iz znamenja Bika. Le tako ne bo ne miru, ne dogovora, še manj pa nekih razumnih stvari. Tega ne bo spremenila niti dobra beseda, saj bodo le prekinitve na vseh področjih. Naokoli se bodo širili napetost, živčnost in nepotrpežljivost. Potrebujete veliko miru s seboj in ne obremenjevanja s tem, čigav ego je večji in kdo ima bolj prav. Treba se je obrniti vase, vedeti, koliko si vreden in vse to spustiti. Dispozitor vseh teh planetov iz znamenja leva je Sonce, ki je šele začelo svojo pot v znamenju raka. Samo takrat ne bi bilo dobrega izhoda za vsa ta dejanja.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju Bika. Počasi uresničuje vse svoje ideje in koncepte, ki jih ima in jih je tukaj zagotovo še nekaj. Ker je to materialno znamenje, ki išče vse, kar je praktično, konkretno, oprijemljivo, se tukaj ne živi od neuresničenih zamisli. Ker tukaj iščejo hrano, denar, streho nad glavo.