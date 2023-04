Astrologinja Lenka: Najprej se povežite sami s sabo

Luna je v znamenju raka. Tukaj so čustva in občutki na prvem mestu. Ker vse gre skozi njih, vse, kar se zgodi, pa naj bo v družini ali v zunanjem svetu, vse gre od tam. Že od jutra je v trigonu s Saturnom iz znamenja rib. Ta dvojna voda daje stabilna spoznanja le, če izhajaš iz tišine, iz vizualizacije. Tukaj je težko kaj doseči, če se najprej ne povežeš sam s sabo, vidiš in šele kasneje počasi spoznaš. V dobrem aspektu je tudi s Soncem, ki daje kombinacijo čustev, ustvarjanja in želje, da se vse z lahkoto uresniči. Čudovit dogovor s partnerjem je, da katerokoli materialno ali finančno dobrino uresničite na najboljši možni način. Vse to je na stopinji, ki dodatno podpira dom, družino in vse, kar je povezano z njo.

Luna bo zvečer poskrbela za lep aspekt z retro Merkurjem iz znamenja Bika. Vse, kar je ostalo nedokončano, pozabljeno iz kakršnega koli razloga, je zdaj mogoče obnoviti in popraviti. Tudi knjiga iz nekih davnih časov za branje bo vedno povedala kaj pametnega.

In Sonce je prišlo v konjunkcijo s severnim vozlom, lahko nekaj časa prej oživite nekatere svoje vizije, uresničite kakšno željo za jutri. Ker je nekaj, kar ti omogoča, da se razvijaš in prek tega dosegaš uspeh. Je tudi v sekstilu s Saturnom, kar daje odlično priložnost, da traja v času. Kakor koli se na začetku zdi nejasno ali z veliko nejevero, da jim bo uspelo, je še vedno ena velika poteza, ki daje garancijo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v znamenju raka, v svojem najšibkejšem dostojanstvu. Je na stopinji eksaltacije Jupitra, zato bi lahko odkrili nekaj starih stvari, povezanih z družinskimi financami, družinsko zapuščino. Zaradi težkega čustvenega stanja lahko nekdo prejme denarno dediščino ali pa ga nekdo iz družine obdari in mu materialno ali finančno pomaga. Kajti tukaj mora najprej skozi težko čustveno obdobje, skozi veliko pretočenih solz iz kakršnih koli razlogov, da bi kasneje vse to dobil.