Astrologinja Lenka: Najpomembnejše je zdravje

Luna že začne jutro zelo napeta, energična, hitra, vse jo draži, ona pa ne ve, kaj je. Tako je nadaljevala in z vso hitrostjo, ne da bi veliko razmišljala, naletela na Mars, s steklom razrezala svojo Dušo na koščke. In tako pri raku, da gre za tako nežno in prefinjeno energijo, ki reagira na vsak trnek, gib, besedo, žalitev, ugovor. In potem je smiselno, kakšen bo dan. Ustavite se, ne hitite, ne hitite, ne padete v noben popravek krive Drine, ker je vaše čustvo, vaša odločitev, ali boste brez razmišljanja upočasnili, ustavili ali poleteli. Mogoče je nekaj slišati, izvedeti, zato prevladajo čustva ljubosumja in potem nastopijo nenadzorovana čustva, ki imajo lahko močne posledice. Poskusite v tistem trenutku ne reagirati, ne padajte v nobeno negativno energijo, pomirite se in šele pozneje o vsem razmislite in se odločite. Bolje je ta trenutek izkoristiti za kakšno gradnjo, popravilo v hiši, za nekaj, pri čemer se porablja energija, ali celo tecite zunaj.



Okoli 17. ure bo Sonce prišlo v znamenju Bika na fiksni zvezdi Algol v natančnem trigonu z retrogradnim Plutonom iz Kozoroga. Kakšna moč je, kakšna moč je, kakšna notranja preobrazba, ki lahko vse postavi na glavo, dvigne vse iz pepela. To je velika notranja moč, ki lahko premakne vse, ampak vse. Dan je začeti nekaj posla, odpreti svoje podjetje. Idealno je za dogovor, ko vam je družina na strani, da vam nekaj da v trajno last, da vam pomaga pri številnih ne samo premoženjskih, ampak tudi finančnih zadevah. Da začnete nekaj svojega, nekaj močnega in velikega. Vse to zahteva veliko vero vase, da lahko, da si vreden in da s svojo voljo in vero lahko vztrajaš v vsem. To je tudi čas, ko lahko obnovite nekaj krhkih odnosov, zlasti z očetom, starejšo osebo ali nekom, ki je vaša avtoriteta. Odpuščanje je največje zdravilo, saj je še vedno nekje globoko v vas, umiri se in ne zadrži negativne energije v sebi, ker se šibko večkrat vrne.



Še posebej, ker je danes nedelja, dan Sonca, zato naj mine v užitku, veselju, odpuščanju in ustvarjanju novih energij in novih začetkov, ki lahko trajajo veliko dlje. Ko je vse postavljeno na tehtnico, je navsezadnje najpomembnejše samo zdravje, pomislite, nima cene ...



