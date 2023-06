Astrologinja Lenka: Najpomembnejše je dati resnico, kakršna koli je

Luna je še vedno v znamenju device in današnji dan zelo razburljiv. Že od jutra vstopi v trigon z Uranom, ki vedno zahteva neko prebujenje, neko spremembo, da se nekaj zgodi, saj hoče vse zdaj in takoj, devica pa ni preveč pripravljena na nenadne in hitre spremembe, dokler ni prepričana, da je vse v redu in prav.

In tako naprej pride do kvadrata z Merkurjem iz znamenja Dvojčkov in opozicije z Neptunom iz znamenja Rib. Obenem je Merkur tudi v kvadratu z Neptunom in oba sta precej močna, ker je vsak v svojem domu, v svojem znamenju. Ko imamo konkretno ta vidik, vedno govorimo o neki neresnici, o skrivanju stvari ali celo o napovedovanju prave resnice in nekdo, tudi v imenu samega miru, vse obrne v olepševanje same besede. Vendar je to vidik laži, prevare in prevare. To je ravno najmočnejši trenutek, ko se največje neresnice, največje prevare, največje laži uporabljajo samo za dosego cilja. In vse to ustvarja v človeku neko nelagodje in neko oddaljenost od same realnosti človeka. Ker je laž vse, kar je dvolično, kar je neresnično, kar je zavito v največjo folijo in največje polnilo besed, je laž tudi tisto prikrivanje, ko želimo drugega človeka obvarovati pred kakšno neprijetnostjo.

Ne glede na to, kako rečeš, je vse laž. Danes je ta laž tako močna in vse te laži so usmerjene proti tistemu, ki jih izreče. Ni stvar v tem, ali bo to rekel kdo drug, pomembno je, kaj rečeš ti, kaj čutiš in kako se v tistem trenutku dojemaš. Najpomembnejše je dati resnico, kakršna koli je, ker je tako močna, tako sveta in tako zdrava.

Ali bodo v tem pogledu odkrite kakšne laži? Zelo težko je, saj imata oba planeta svoje trde argumente in na človeku je, da se odloči, v katero smer bo šel. V smeri Merkurja z odkritostjo, resnico, neposrednimi besedami ali z Neptunom z največjimi prevarami, skrivnostmi, izkrivljanji in lažmi sebi in šele nato drugim.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju raka. Osredotočeno na družino, dom, nego in vse, kar ustvarja varnost in zaščito. Preko dispozitorja gre Luna v kvadrat in opozicijo s temi planeti, zato naj vnese malo več svetlobe in poskuša izpostaviti nekatere stvari, ki so tako globoko in tako spretno skrite. Pa naj gre za družino samo ali na splošno.