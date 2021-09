Astrologinja Lenka: Najpomembnejše je, da smo še živi

FOTO: Ss

Le dan pred mlajem je danes Luna v ponosnem znamenju Leva. Kaj lahko naredi pred koncem? Želi si imeti toliko več moči, saj z Venero zgradi čudovit sekstil, ki jo lahko potegne v marsikaj lepega. Kajti kdo drug jo bo navdihnil, če ne Venera s svojimi notranjimi potrebami po užitku, nakupovanju in potovanju ... Obstaja pa tudi nasprotovanje Jupitru iz znaka Vodnarja. kjer lahko prehitro naleti na velike stroške, kar ne bo všeč dispozitorju, ki je v znamenju skromne in varčne Device. Vse, kar vas mika danes, poskusite prestaviti na kakšen drug dan, saj vas lahko stane preveč.Mars, ki je povezan z našo najbolj nezavedno potrebo in energijo, počasi gre iz opozicije z Neptunom in razsvetljuje marsikaj. Na mnogih področjih, kjer je bilo treba, je bila moška energija. Kar ga je spravilo v zadrego, se bo zdaj v trigonu s Plutonom počasi popravilo in izboljšalo. Ker Venera iz znaka Tehtnice ve, kaj je partner in kaj je potrebno za skupno življenje.Ali je pripravljena odpustiti vse to, ali res potrebuje takega partnerja ali je boljše zadevo končati? Je v kvadratu s Plutonom, nato pa v njej zaživijo spomini na vse te povezave, vsa partnerstva, iz katerih je komaj pobegnila. Premisliti mora, ali je pripravljena na morebitna nova razočaranja in kaj je zanjo boljše – biti v dvoje ali biti sama. V tej situaciji je treba sprejeti sebe, odpustiti sebi in drugim in iti naprej.Danes je nedelja in kaj drugega kot Sonce, ki nam daje življenje, dan in svetlobo ter nas spominja na najpomembnejše – to pa je, da smo še živi.