Astrologinja Lenka: Najdite rešitev v sebi

Luna je v fazi rasti v znamenju Dvojčkov. A oni so tisti, ki ne zaprejo ust. So radovedni, vse slišijo, vidijo in vse izrečejo. Govorijo, o tem, kar je treba, in o tem, kar ni treba. Ko naleti na kvadrat z Marsom iz znamenje Rib, pride do konflikta in prepira, ker je bilo (namerno ali ne) povedano preveč.

Ker je Mars v Ribah zelo občutljiv, lahko vse uresniči po občutku in naredi odlične kreacije. Intuicija je zelo razvita, zato lahko z malo domišljije ustvarjate čudeže. Najpomembnejša za Sonce iz Bika je materializacija, vse to združiti na uporaben način, ustvariti nekaj, kar je otipljivo, vidno in prinaša finančno korist. To daje pogum tistim, ki so neustrašni, da začnejo nekaj, kjer se zahteva vlaganje v tvegane stvari. Velik je tudi dobiček, če se ideja uresniči. Vse poteka tiho, umirjeno, a hitro pri reševanju vseh nalog. Uran od vas zahteva, da ste iskreni, odprti, da se povežete s seboj. Gre za trenutek spremembe, zamenjave vsega, kar so nekateri vaši predniki imeli za najsvetlejše, najboljše, ni pa to nekaj posebnega v vašem življenju. Zato ga pripeljite v novem duhu, v novo zgradbo v novi in lepi obliki, saj ste le tako lahko srečni in zadovoljni.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v vodnem znamenju. Kako sta voda in ogenj skupaj? Brez veliko zunanjega delovanja in porabe energije, počasi, nežno in z veliko vizualizacije najprej pridite do rešitve naloge v sebi in jo šele pozneje realizirajte.