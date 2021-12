Astrologinja Lenka: Najdite nekaj, kar vam bo polepšalo dan

Ob zori bo Luna prešla iz energičnega in ognjenega znamenja Ovna in se spremenila v zemeljsko in trmasto znamenje Bika. Kadar koli je prišla v to znamenje in s kakršnimi koli občutki je že bila, se je tu vedno počutila najbolje. Tu lahko počiva, nikamor ne hiti, vse lepo načrtuje in pripravi.

Prvi vidik tega je z Merkurjem, ki je ravnokar prešel v znamenje Kozoroga in takoj začel pogovor in dogovor o praktičnih, poslovnih dogovorih, ki jih je treba uresničiti. Oba planeta sta v zemeljskih znamenjih, kar pomeni, da sta premišljena in počasi ter skrbno ustvarita strateški načrt za dolgoročne cilje. Vsi načrti in dogovori morajo imeti točen čas začetka in konca.

Mars nadaljuje svojo pot v znamenju Strelca in odprt za vse mogoče stvari. Tu je njegov cilj potovanje, študiranje, pretiravanje v številnih čustvenih odnosih, a nikoli ne najde prave osebe. Ta pustolovski in zabavni duh v njem ga vedno naredi dobrodošlega v vsakem okolju, saj vedno ustvari prijetno vzdušje.

Južni vozel pa mu takoj stopi na pot, da ga spomni, kje je pretiraval, kako je šel »iz cveta na cvet«, ali je prevzel vso odgovornost za vse, kar je nekoč storil, ali je samo nadaljeval svojo pot. Zdaj je tudi odličen čas za dokončanje nekaterih idej.

Venera in Pluton sta še vedno v svojem strastnem dotiku. Nihče ne bo vedel, kakšne načrte pripravljata, in mislim, da si ne bosta zaupala.

Danes je torek, Marsov dan in je priletel v znamenje Strelca. Ali je torej kaj bolj iznajdljivega, bolj očarljivega, bolj zapeljivega, bolj duhovnega, bolj duhovitega kot je takšen Mars. Vsak mora najti vsaj nekaj, ki se mu ponudi in dan bo lep.