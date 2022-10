Astrologinja Lenka: Najbolje je, da vse spustite, izpraznite predale in dušo

Sončni mrk smo preživeli z veliko napetosti, nervoze, dezorientacije in vsega, kar spada zraven. Čeprav je Luna počasi v naraščajoči fazi, je še vedno v Škorpijonu, še vedno pod vplivom vsega od včeraj in še vedno je vse nemirno.

Od samega jutra bo v konjunkciji z južnim vozlom, ki jo bo pretresel in spomnil na velike izgube, ki jih je kdaj utrpela, in jo vrnil v stanje žalosti ter nemoči. Kakor koli že, tukaj je v svojem največjem zatonu, kjer se težko zbere, kjer neprenehoma melje in vrača film iz preteklosti, kaj vse je v življenju preživela, težko, žalostno, zapuščena, zavrnjena, ločena od ljubljene osebe, in potem je dan poln vsega, česar ji včeraj ni uspelo dokončati. Najbolje je, da vse spustite, izpraznite predale, izpraznite police, izpraznite dušo vsega, kar vas tišči in muči. Osvobodite jo, pustite ji končno pot, da je ne zadušite in ne zadavite.

Med 14. in 16. uro Luna bo delala opozicijo z Uranom, vendar poskušajte biti mirni, ne da bi padli v provokacije, živčnost, kontriranje in dokazovanje, kaj je prav in kaj ne. Obrnite stran na bolje, Luna je blizu višine Urana, zato lahko spremenite svoje življenje v drugačen, svobodnejši, novejši način življenja. Brez preteklosti, brez spomina na vse, kar onesnažuje dan, zrak, dušo. Postanite nova, drugačna, drznejša in modernejša ženska.

Ker že med 16. in 18. uro, če se prej ne spravite v svoj kod eksistence, bo duša naredila kvadrat s Saturnom. In le on zna kritizirati in omalovaževati ter spravljati dušo v stanje apatije in depresije. Tudi pri nas je tako z vsem, kar je staro, tudi odnosi, ki so se totalno ohladili, ali med njimi, ko gredo mimo drugega, veje sovraštvo. Ali ni čas, da tudi to spremenimo? Pustimo, dovolj je bilo lekcij. Zakaj bi tako slepo negovali in ohranjali to navado? Iz strahu pred samoto, iz strahu pred nemočjo samega, iz strahu pred posmehom in obtožbami drugih? V nasprotnem primeru se vsak bolan odnos prenese na zdravje tistega partnerja, ki želi za vsako ceno obdržati to staro, vsakdanje stanje. Pa ste se kdaj vprašali, ali vam je kdo zjutraj prinesel zajtrk v posteljo in vas vprašal, kako ste, ali potrebujete še kaj? In samo on ima pravico, da vam da kakšen dober nasvet, vse ostalo je nepomembno.

Sonce je na stopinji največje višine Plutona in to je moč, tista, ki prihaja iz največje globine same duše. Moč moške osebe, povezovanje z najmočnejšimi, najbogatejšimi ljudmi, doseganje najvišjega položaja v službi, a tudi povezovanje z najtemnejšimi in s temnimi stvarmi, ki jih ponuja to življenje.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa nadaljuje v znamenju Tehtnice, da spravlja vse ljudi, da vsem išče najlepše in prijetne besede in pazi, da jih ne užali, da ne pride do prepira.