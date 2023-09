Astrologinja Lenka: Najbolje je, da se ustavimo in razmislimo, preden kar koli naredimo

Luna je še vedno v znamenju leva, kar nam daje najboljše vzdušje. To je tudi čas, ko se ozremo nazaj in pogledamo, kdo smo, koliko smo vredni. Vendar je tukaj fokus na ustvarjalnih stvareh, na izletih, na počitnicah v najlepšem in najboljšem, kar nas obdaja.

Vendar pa bo okrog 17. ure Luna vstopila v kvadrat z Rx uranom v biku. Dve fiksni znamenji, ki se trudita ne odstopati niti za milimeter, da ohranita svoj položaj in dosežeta, kar sta si zadali. Ampak to je Luna, duša, čustva, Uran pa je hladen planet, občutki so mu popolnoma tuji, pomembno mu je le, da naredi nekaj nasprotnega in v nasprotju z ustaljenim. In tako človek doživi velik stres, velik šok zaradi tega, s čimer ga lahko preseneti Uran. Kajti zanj je najpomembnejše, da se vse dogaja hitro, nenadzorovano in s čim več šokantnimi situacijami. Uran je tukaj v biku v svojem najslabšem položaju. In igra se s planetom Zemlja, igra se z nami. Ko je vstopil v to znamenje, se zelo trudi povzročiti uničujoče situacije, od velikih poplav, potresov, vulkanov in še veliko več. In v tem znamenju bo ostal še dve leti, tako da nam pripravlja še veliko velikih presenečenj, ne tako prijetnih, sploh ko pride v konjunkcijo z Jupitrom.

Z Uranom se lahko nosi le človek, ki je že rojen s tem tipom osebnosti, ki ima močno postavljenega Urana in človeka sili v tiste skrajnosti, v katerih uživa, a nam zmrzne kri v žilah. Samo zanje je to lahko spodbuda za še večja in večja osvajanja, medtem ko so za običajne ljudi to nemogoče stvari.

In to je tudi možnost, da se znebimo vsega, kar nam je stalo na poti. Znebiti se odvečnih stvari, odvečnih čustev, ki so nas nekje bremenila, znebiti se nekaterih prijateljev, za katere smo prišli do zaključka, da niso pravi in ​​iskreni. Kajti pri Uranu, ne glede na spremembe, ki jih naredi, je resnica in samo resnica na prvem mestu.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju tehtnice, v znamenju, kjer se ne počuti najbolje. Tukaj mu je energija odpovedala, to ni prava energija, ki se je pripravljena boriti, iti naprej. Tu se ustavi in ​​prepusti vodenje drugim, drugim prepusti odločanje. Je pa to znamenje, ki je povezano z vsemi partnerskimi odnosi, tako poslovnimi kot čustvenimi, zato je lahko njegova vžigalica prekratka in hitro poči. Najbolje je, da se ustavimo in razmislimo, preden kar koli naredimo.