Astrologinja Lenka: Najbolje je, da ne razmišljamo in ne kvarimo teh sanj

Danes se dan začne s prehodom Sonca v znamenju Raka, zgodaj zjutraj ob 5.32. V astrologiji se imenuje tudi solsticij ali poletni ingres. Do tega trenutka je bil dan najdaljši, zdaj pa se počasi zmanjšuje do 21. decembra.Sonce v ženskem znamenju Raka potrebuje prednost v domu, družini, kaže več toplote, nežnosti, bližine. Rak je zelo občutljiv, nežen, ima potrebo po zaščiti, negovanju, varovanju in skrbi za družino. Luna je v globokem in strastnem Škorpijonu, ki je v kvadratu s Saturnom in v opoziciji z Uranom med 10.00 in 13.00, in je globoko prebujenje v človeku ter prinaša strah, skrb, strah, živčnost, napetost, konflikt, zato bi morali biti mirni, sproščeni, ne da bi se spuščali v kakršne koli izzive, ampak vse skupaj spremenili v razumevanje in bližino.Poleg tega je Venera v natančnem trigonu z Neptunom, željna še večje topline, nežnosti, objemov, idealizacije. Kaj so te tako velike zaljubljene sile, ki kar potegnejo, da globine ne vidite? Katera so tista prevelika čustva, ki se samo vlečejo in ne dajo umu niti trenutka za razmislek, ali lahko, ali imamo upanje? Kakor bi bila nebesa na zemlji. Kateri so tisti trenutki sreče, lepote, navdiha? Ali lahko katero koli bitje to živi, ​​razume to resnico, ki je pred nami, jo čuti, se ji preda? A najbolje je, da ne razmišljamo in ne kvarimo teh sanj, naj bodo le trenutek, en dan, kajti jutri je nov dan. In retrogradni Merkur je tu, da nas še dodatno opomni, zbudite se. Vendar to še ni pravi čas za kakršne koli stabilne in trdne načrte. Ni pomembno, kakšne bodo kasneje posledice. Ker tudi Neptun vodi Jupitra v trigon z Venero in to poveča vsako misel o lepoti, sreči, užitku. Da pretiravamo v vsakem pomenu besede.Še danes se je počasi odločil za vrnitev in tako prinaša še večjo intuicijo, odlično vizijo, ki vidi vse vnaprej, a za to se je treba odpreti in samo verjeti. Na vas je, da se odločite, ali boste en trenutek, eno sekundo uživali in občutili tisto minljivo, platonsko lepoto, vendar ne pričakujete nečesa trajnega, kajti tisti, ki se vežete in pričakujete trajnost, boste pozneje občutili grenkobo in razočaranje.Vesel prvi poletni dan in uživajte v vsem.