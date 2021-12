Astrologinja Lenka: Najbolje je biti tiho in sprejeti vse obveznosti

Luna je pravkar izstopila iz objema Venere in Plutona v znamenju Kozoroga. Trpljenje, bolečine, žalitve, ponižanje, ljubosumje, jeza so zdaj v prvi vrsti. In vse to je podprl Mars iz Škorpijona, ki je dodatno prižgal to energijo. Hkrati je bilo zaznati jezo, nadlegovanje in sadizem, skozi strastni pomiritveni seks.

Ali je Luna oz. Duša uspela razumeti, da mora spremeniti svoje doživljanje, zavrniti vse, kar zanjo ni dobro, ali se bo v to še naprej vpletala.

Okoli 13.00 ure je preklopila v znamenje vodnarja, ki je povsem nova in drugačna energija, da si oddahne in povzame vse stvari. A pravkar se je oddaljila od Plutona, ki ji je vlil strah v najmanjšo kost in celico, zdaj pa gre pod tem pritiskom v drug objem, drug strah, avtoriteto. Koliko se bo tu uspela spremeniti in narediti nekaj zase, saj strahovi človeka utrudijo, v njem povzročijo toliko strahu in jeze, da se človek pozabi braniti. Tu je najbolje biti tiho, sprejeti vse obveznosti, ne vstopati v razprave in ne zavračati dela, ki ti ga naloži nadrejeni ali oče. Pa tudi vi pozneje ne bodite tako diktatorski do drugih, saj se energije obrnejo.

Vendar je danes Merkur prišel v natančen kvadrat z Neptunom iz znamenja Rib. Kdo se lahko pogovarja z njim? Merkur je v izgnanstvu in zdaj se merijo moči, kdo bo več filozofiral, lagal, izmišljal, goljufal? Komu in zakaj in ali jim bo uspelo? Zato je danes najbolje, da ni dogovorov, pogodb, podpisovanja, bolje je to preložiti na jutri.

Napovedujejo se težave v prometu, še posebej ob dežju, snegu, spolzkih tleh, zato je potrebna je velika previdnost. Še posebej to velja za otroke, ki se nahajajo v bližini vode in morja, zato je zanje potrebna velika skrb.

Sonce je prišlo na 15. kraljevo stopnjo, točno tam, kjer je bil Merkur med sončnim mrkom. Kakšne skrivnosti, kakšne hude tatvine ali še huje, kakšne zapisane besede se bodo razkrile, kar nekomu ne bo všeč.

Danes je torek, Marsov dan, podprt s Plutonom. Ona je doma, ima energije v presežku, lahko počne, kar hoče in zmore marsikaj. Naj bodo to sprehodi, šport, gradnja česa, večja pozornost nasprotnemu spolu, da se ta velika energija izprazni in ne pride do konfliktov.