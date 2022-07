Astrologinja Lenka: Najpomembneje je, da je človek poln topline, vere v boljši danes, jutri ...

Luna je v znamenju Device in počasi je osredotočena na vsakodnevne obveznosti. Trudi se, da ničesar ne zamudi, in se tega zaveda. Vse premisli do najmanjše podrobnosti, dela, mogoče jo malo potegne nazaj, da gre v neke stare čase jn razmišlja ...

Toda njen dispozitor Merkur je s planetom Saturnom v zelo neprijetni situaciji. Retrograden je in vrne vse naše spomine za nekaj dni, včasih celo veliko več kot to. Merkur v Levu komajda dovoli, da bi mu kdo nasprotoval, se ne strinjal z njegovimi besedami in nameni. Zdaj, v tej situaciji, se je morda prebudil neki zelo star spomin, ki povzroča strah, nemoč ali negotovost v tem, kar se načrtuje in pripravlja. Ker Saturn ustrahuje, blokira, daje vedeti, da nič ni tako enostavno, saj je bilo včasih še veliko težje. Kot da so vse spremembe, ki bi se zgodile v tem trenutku, nepotrebne. Povsem mogoče je, da počasi in previdno brez glasnega kričanja in spopadov obrnete list in ga popravite ter nekatere stvari še vedno sprejmete, veliko starih pa odvržete in začnete novo poglavje.

Astrološka karta.

Konec koncev je danes nedelja, dan Sonca, in je v svojem znamenju Leva. Pošilja sijaj, svetlobo, toplino, lepoto, vitalnost. Razsvetljuje dan, razsvetljuje naše misli, razsvetljuje tisto, kar je globoko skrito ali o čemer se ni tako jasno govorilo. Tukaj je vse svetlo, vse je vidno in vse prikazano. V lepem aspektu z Jupitrom, ki se je ravno te dni obrnil, da nas spomni, da imamo še veliko pozabljenih in nedokončanih idej, načrtov, projektov.

Toda ali je kaj lepšega kot takrat, ko človek ni samo danes, ampak se s tem srečnim vidikom tudi rodi. Vrata se odprejo sama, še preden potrkajo, vsi imajo veliko spoštovanje, vse je na dosegu roke, da se vzame in uživa. Ne samo v poslu, ampak v življenju nasploh daje največje življenjske privilegije, ugodnosti, položaj, uspeh. Ampak to je tudi človek sam, ki izžareva tisti pozitivizem, prepričanje, da se da vse narediti z lahkoto, da je vse tako enostavno. Prav vera je tista, ki podpira zavedanje, da je vse mogoče in da v življenju ni ovir. Najpomembneje pa je, da je človek poln topline, vere v boljši danes, jutri, vedno. Življenje je treba uživati, nanj gledati širše od tega, kar vsak dan živimo v majhnih, drobnih in obremenjujočih stvareh. Tu je življenje samo po sebi življenje in lepota, ki jo daje.