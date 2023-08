Astrologinja Lenka: Naj vas ne potegne v vrtinec spominov in čustev

Tudi če jih malo zanese v svoj svet, ribe večno živijo svoje sanje, nekaj, kar je ostalo neuresničeno ali kar si želijo uresničiti, a je tako daleč. To jim preprečuje, da bi šle še dlje v nekatere zelo tesne in poznane odvisnosti.

Že med 13. in 14. uro bo Luna naredila konjunkcijo s Saturnom, ki je retrograden in skuša iz svojih globin izvleči čim več preteklosti in nekaj stvari, ki smo jih opustili ali niso naše.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

V teh dveh urah se potrudite, da vas nič ne potegne v ta vrtinec spominov in čustev, saj vam lahko pokvari dan.

S Saturnom je vedno malo težje, saj prinaša skrbi, strahove, trpljenje, hrepenenje po neki preteklosti. Tako se duša prikloni pred vsemi tistimi ne preveč prijetnimi stvarmi.

Mogoče je najbolje, da se te podobe pojavijo, ali pa vam preprosto ne gre, pustite tisti trenutek ali dan za drugo priložnost, samo ne vztrajajte za vsako ceno. Lahko nastanejo večje težave.

V večernih urah bo naredila Luna opozicijo z Merkurjem iz znamenja device, ki je doma in ve kaj hoče. Odločen in razumen. In to nasprotovanje lahko pripelje do nekaterih konfliktov z najbližjimi, saj marsikdo ne more razumeti, da živi v kaosu, v metanju stvari po svetu, v "iskanju samega sebe" in v taki zmešnjavi. Želi red, urejenost in vse na svojem mestu. In Luna tukaj niti ne vidi niti ne razume, zakaj jo Merkur kritizira.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ki je v znamenju bika. In letos daje dobre priložnosti vsem tistim, ki so v svoji rojstni karti dobro povezani s tem znakom.

Želi vse, uživa v izobilju, v materialnih in večjih finančnih dobrinah. Vedno obstaja tudi druga plat, če v nečem pretiravamo. Kaže se v kakšnem odvečnem kilogramu ali prenatrpanem hladilniku s hrano. Kot povsod je tudi tu potrebna zmernost, na vas pa je, da jo uveljavite, na katerem koli področju že je.