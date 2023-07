Astrologinja Lenka: Naj se družinsko gnezdo ohrani, to je zdaj njegova prioriteta

Luna v zadnji dekadi Strelca nadaljuje svoj pustolovski duh. Odpira potrebo po dolgih potovanjih, po spoznavanju različnih tradicij in kultur. Že od jutra je v čudovitem trigonu z Venero in Marsom iz znamenja leva. Katere vse so priložnosti, ki jih lahko uresničimo z raznimi razvajanji ne le zase, ampak tudi za druge. Razna srečanja in poznanstva v tujini ali pa tudi kakšna simpatija, a vse to mora pokati od razkošja in krajev, kjer se srečujemo.

S to energijo lahko ostane nabita ves dan, saj bo že popoldan Luna udarila v kvadrat z Neptunom. In takoj pretrese dušo, občutke. Človeka vedno pomisli, ali je nekaj naredil prav ali je vse narobe. Še posebej, ker je zdaj retrograden, zato človeka še bolj vleče v nejasne in zmedene stvari. Toda tudi tukaj je Luna tista, ki ima, kakršna koli že je, izhod iz vsega. Po 18. uri Luna iz tega veselega, spogledljivega in pozitivnega znamenja prehaja v znamenje, kjer je vse osredotočeno na resne ali celo preresne zadeve. Ker Kozorog ne mara lahkomiselnosti, ne mara, če je nekdo nezrel ali nezrel za njegovo službo, saj je njegov fokus še vedno na nekih tradicionalnih in ambicioznih stvareh. Pozablja nase, še manj pa na vse zabave in vse, kar ga v sebi čustveno veseli in veseli. Zamrzne svoja čustva, jih ne pokaže in gre graditi kariero. Imamo pa danes še en zelo napet aspekt med Venero, ki izžareva svoj pogum, ego, ponos v kvadratu z Uranom v Biku. Prišla je na stopinjo padca Neptuna, torej katere skrivnosti je razkrila oziroma katere skrivnosti so se razkrile o njej. Vse laži so razsvetljene in prišle na dan in zdaj so tu še stresne situacije. Ločitev, ločitev, potreba po trganju vsega, kar je do sedaj pomenilo moč in stabilnost. Ker tukaj si ne more dovoliti tako nizkotnega življenja, ker je njena največja sramota, če pred svetom, na najvišji ravni, ni tako, kot mora biti.

Astrološka karta.

Kakor koli že, tukaj je potreben velik notranji mir, da se vse situacije razrešijo počasi, če ti je mar, da ne razbiješ prehitro družine, doma in sebe. Venera v levu je največja igralka, zato lahko nekatere stvari prenese na pozitiven teatralen način in vse poteka brez stresnih situacij. Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju raka, ki je sam dispozitor te Venere. V imenu družine, doma, otrok in vseh tistih, ki jim je res mar, da se to družinsko gnezdo ohrani, je to zdaj njegova prioriteta. Da ne omenjam, da je sama Venera že v svoji senci in zlahka sprejema napačne odločitve.