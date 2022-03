Astrologinja Lenka: Naj bo to dan samo za iskanje lastnih odgovorov

Danes je Luna v znamenju Rib in počasi prehaja v zadnjo fazo. Želi si globok miru, počitek in še globljo povezanosti s seboj. Želi si samoto, stran od vrveža, kaosa, vsega, kar ji prinaša nemir. Toda Ribi sta tudi znamenje, ki nam lahko da odgovor na številna naša vprašanja, če se povežemo s sabo. Naj bo to dan samo za iskanje lastnih odgovorov in lastnih idej.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Duša je utrujena od včerajšnjega srečanja med Venero in Saturnom. Odšla je, zapustila Saturna, stara prepričanja, stara razmerja, načela. Gradila bo drugačen odnos. Gre za močno karmično razmerje, povezanost na ravni nekaterih tradicionalnih verovanj, a tudi velike blokade za Venero. Vendar je včeraj srečanje potekalo v znamenju Vodnarja, kjer je iskala iskala sprostitev in zavrnitev odnosov, ki ji niso dajali sreče in zadovoljstva. Veliko je bilo razpadov, ločitev, odhodov ... Ker se je moralo končati vse, kar je kazalo na neiskrenost, trpljenje in nezadovoljstvo. Ostale so samo močne in resnične povezave, ki so zdaj dobile možnost, da se dvignejo na višjo raven.

Venera v Vodnarju ima potrebo po veliki svobodi, dihanju s polnimi pljuči, po nečem, kar si vsak človek želi – resnico, svobodo in neodvisnost. Pomembne so sprostitev, sprememba in nastavitev lastnih občutkov in potreb. Novoposajeno seme je treba pustiti vzkliti, pa tudi naša duša po vsaki ločitvi išče mir. Šele po prehodu v znamenje Rib se bo počasi spremenilo. Merkur je v znamenju Ovna glasen in zgovoren, nima potrpljenja, ne želi nasvetov, ker vse ve. Je pogumen in želi vse doseči hitro. Obstaja pa veliko neskladje med njim, ki je tako energičen, in dušo, ki danes potrebuje mir.

Astrološka karta. FOTO: Osebni arhiv

Danes je torek, vladar Marsa, in je v znamenju Vodnarja. Je energičen, hiter, a najboljši, ker Luna, sama duša, išče velik mir. Poskušajte ga najti s čim manj naprezanja.