Astrologinja Lenka: Naj bo to dan, ko spremenimo svoje navade in stare vzorce

Luna je vstopila v znamenje svojega največjega upada, v znamenje, v katerem se vedno prikliče kakšna težka in boleča situacija. Kajti znamenje škorpijona je tako, vendar je tokrat na nebu veliko več tistih priložnosti in odprtin za marsikaj lepega. Ne samo, da od jutra tvori trigon s Saturnom iz znamenja rib, ampak bi lahko obudil tudi nekaj starih spominov na lepše in boljše.

Danes se v kozmosu oblikujejo lepi aspekti med Venero v ovnu z Marsom v dvojčkih in Merkurjem v ribah z Uranom v biku. Vključeni so vsi štirje elementi, kjer lahko izberemo, katera pot nam najbolj ustreza za dosego cilja.

Venera je končno dohitela svojega dispozitorja Marsa, le še dva dni bo v njegovi senci. Še vedno ima tisto »igro« in nezavzetost iz znamenja dvojčkov, čeprav se nekaterim zdi stabilno in trajno. Venera je tako ali tako v tem znamenju, lahko se hitro zaljubi, spusti v razmerje, a tudi to ne obeta nobene trajnosti. Ne samo, da Mars ni izstopil iz svoje sence, ampak je že tretjič v kvadratu z Neptunom. Koliko je resnice in resničnih čustev, ali je še kakšna neresnica do sebe in do druge osebe?

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Čeprav je Merkur v lepem aspektu z Uranom, je pa tudi v znamenju, kjer um ni preveč jasno odprt, ker sta to ribi. Vendar pa njegov sekstil z Merkurjem odpira nove ideje, nove podvige, ki jih kdaj prej morda niste poznali ali jih mogli izkoristiti. Karkoli se boste odločili početi danes, naj bo to pustolovščina – od potovanja na nenavaden kraj od branja nenavadne knjige. Prepustite se, presenetite sebe, presenetite drugo osebo s pozitivnim predlogom in načrtom, pustite adrenalinu malo delovati.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je ravnokar stopil v znamenje rib za naslednji 2 leti in pol. To je zadnje in 12. znamenje, ki nas prosi, da nekatere stvari dokončamo, da naredimo prostor za nekaj povsem novega in svežega. Naj bo to dan, ko spremenimo svoje navade, svoje stare vzorce, saj so ribe intuitivne, čustvene in zlahka dosežejo vse, če le znajo prisluhniti potrebam svojega telesa.