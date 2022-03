Astrologinja Lenka: Naj bo dan usmerjen v pomoč drugim

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Bika in v konjunkciji s severnim vozlom, kjer išče umirjeni del sebe. Ker se na tej poti nahaja stalna zvezda Algol, ki je prinaša manjše zaplete, je treba biti še previdnejši in modrejši. K sreči ima še nekaj zaščite pred Plutonom, ki ji bo pomagal obnoviti energijo.

Čas je pravi, da odpustimo in pozabimo na preteklosti, ki nas je ovirala. Razčistimo s seboj in se sprejmimo. Če si v tem času ni napolnila baterij in se ni pripravila na nove izzive, jo bo že na naslednjem koraku čakal Merkur. Do prepirov lahko pride hitro. Tudi Luna je tam, kar pomeni, da je duša stisnjena in brez večjih nemirov. Merkur bi ji lahko povzročil negotovost in vodil v nesoglasja ter prepire. Bodimo spoštljivi drug do drugega, saj ima vsak lahko svoj prav in svoj odnos do stvari.

Okoli 19.30 se bo Luna prelevila v znamenje Dvojčkov, ko se po v marsikaj poglobila, se pogovarjala, a si reči ne bo preveč gnala k srcu. Čustva bodo usmerjena v učenje, druženje in pridobivanje informacij. V ospredju bo razmišljanje.

Danes je torek, Marsov dan, in je v znamenju Vodnarja in v konjunkciji z Venero. Čeprav se zdaj poskuša z njo znova družiti, ve tudi, da je ne bo mogel dlje imeti, ker jo bo izgubil. Mars je vsa naša energija, vse naše delovanje. Naj bo dan usmerjen v pomoč drugim, v nekaj, kar bo koristilo drugemu in s tem družbi. Naj bo dan namenjen raziskovanju novih idej, ki nas osrečujejo.