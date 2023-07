Astrologinja Lenka: Načrtujmo stvari skozi mir in meditacijo

Luna je globoko zakorakala v znamenje ovna in to z zelo močno energijo, saj tu ne gre nič počasi. Njeno vzdušje nam daje občutek, da se nekaj dogaja, ogenj v ovnu pa nas še dodatno sili, da ne sedimo pri miru, ampak da smo nenehno v akciji.

K sreči bo Merkur iz znaka Raka naredi lep trigon z retrogradnim Neptunom v Ribah. Odprli se bodo vsi senzorji na nivoju čustev, vse bomo doživljali zelo čustveno, tujo srečo in bolečino pa bomo doživljali kot svojo. A tukaj je pomembna intuicija, videnje, občutenje nekaterih stvari. Načrtujmo stvari skozi mir in meditacijo in brez strahu. Samo drzno in pogumno.

Mars, planet našega delovanja in energije, je prišel na zadnjo stopinjo znamenja leva. Počasi zapušča to veličastno in ognjeno znamenje. Menda se je naveličal raznih užitkov, dopustov, raznih spogledovanj, jutri pa bo s prehodom v znamenje device počel nekaj koristnega. Vendar pa na 29. stopinji ni čas za nov začetek, saj energije ne bodo zdržale do konca, oseba si lahko premisli ali morda ni popolnoma zadovoljna sama s sabo, pa tudi z drugimi ne.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju raka. Tukaj je očetovska figura zelo pomembna v človekovem življenju, tukaj je vse posvečeno domu, družini, otrokom. Da ne govorimo o skrbi ali pretirani skrbi za svoje najdražje, o dajanju ljubezni in nežnosti. Ker je v Luninem znamenju in ga vodi v znak svoje vzvišenosti, lahko kasneje na tem področju doseže marsikaj veličastvenega.