Astrologinja Lenka: Načrtovana dela prestavite na jutri

Današnji dan bo poln pestrih izzivov in dogodkov. Kaj lahko naredite in kakšno odločitev lahko sprejmete, katero pot izbrati?

Luna je še vedno v znamenju kozoroga, že od jutra ga bega kvadrat Jupitra, ki mu že očita, da je vse premajhno, prepoceni in neuspešno. Tam se zgodba nadaljuje z Merkurjem, Soncem in Neptunom, ki so se združili tako, da bi po možnosti razsvetlili in razkrili največjo skrivnost. Tudi Merkurjeve misli so tu zmedene, nejasne, še vedno kolebajo, ali vse razkriti ali vse dodatno skriti. Ker po eni strani želi Sonce o vsem govoriti odkrito, jasno, direktno, Neptun pa je tisti, ki je v svojem domu in zahteva, da se vse podre, da se o njem ne govori in da vse skrivnosti ostanejo najgloblje skrite. Najbolje je obrniti misli tako, da ne prihajajo iz glave in razuma, temveč iz najgloblje vizualizacije, videnja vseh stvari takšnih, kot so. Takrat pride na dan prava resnica in resnica, ki lahko razkrije veliko več, številne talente, ki jih nosi globoko v sebi.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Poleg tega je celotna trojica v kvadratu z Marsom. Kakšen notranji in zunanji boj je torej to, ki se po nepotrebnem odvija znotraj človeka ali z drugimi? In tudi Venera je tako hitro tekla skozi znamenje ovna, tu je bila njena hitrost njena vrlina in zdaj se pripravlja na vstop v znamenje bika, a je danes v kvadratu s Plutonom v znamenju kozoroga. Kaj so te dodatne karmične zgodbe, ki se odvijajo na najgloblji in najbolj zahrbten način z veliko omalovaževanja, ljubosumja, zavisti.?Vrniti se v daljno preteklost in izvabiti najslabše, pozabiti na čas, ki smo ga preživeli skupaj.

Najbolje je, da že danes odstopite od vseh načrtovanih del in počakate vsaj do jutri.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in on nas prosi, da se obrnemo vase, da iščemo ves mir in tišino na tih in miren način, saj on je tisti, ki ima vedno rešitev, on je tisti, ki vidi in daje rezultate, ki ima iz vsake situacije izhod in je vedno na naši strani. Samo pošteni, odprti moramo biti, zaupati njemu in sebi.