Astrologinja Lenka: na vidiku večje prevare, zarote, skrivnosti

V trenutku svita je mesec iz znamenja škorpijona v zelo napetem in stresnem položaju z Uranom iz znamenja bika in Marsom iz znamenja leva. To pomeni, da je v tem položaju Mars v T-kvadratu, kar vodi do kratkega stika in pretirane reakcije na vse. Še posebej zato, ker je tu ognjevit, poln ega in samega sebe ter težko prenese kakršno koli spremembo ali karkoli mu ni po volji. Kaj bo počilo nezavedno, prehitro in nenadzorovano? Kakšen ponos bo eksplodiral, samo zato, ker neka sprememba ni sprejeta, ker ne vidi druge osebe, ki se utaplja v svojih bolečih čustvih.

A prišlo bo okrevanje: Luna bo čez dan naletela na lep aspekt z Neptunom in Plutonom, ki ji bosta skušala pomagati, da se reši iz te nočne more, da njena čustva napolni z vero in zaupanjem, da ne glede na vse, kar je prestala, še vedno obstajata dobro in lepo. Pluton jo bo ozavestil, da ne nosi s seboj tistih težkih čustev, tistega, kar ni vredno in kar je prežeto z ljubosumjem, posesivnostjo in sovraštvom.

Kajti znamenje, v katerega prehaja okoli 18. ure, je Strelec in teh težkih in mračnih čustev ne pozna. Zanj je vse super, pozitivno, zanj se na svet gleda s polnim optimizmom, lepoto in srečo.

Merkur, planet razuma, uma in inteligence, je v trigonu s Saturnom iz znamenja rib. Preveč vode za en um, za eno racionalno razmišljanje, je pa lepo za neko vizualizacijo, dogovor in realizacijo kakšnih svojih idej iz najgloblje povezanosti s seboj. In spet razni dogovori o domu, družini, vse, kar je treba narediti, narediti nek red in postaviti trdne temelje.

In Neptun, planet iluzije, planet vere in zaupanja v kogarkoli, če ne vase, začne svoje retrogradno gibanje, ki bo trajalo do 6. decembra letos. Kaj nam lahko razkrije ali omogoči, da ugotovimo, kakšno skrivnost, kakšno prevaro, kakšno laž lahko odkrijemo. Še bolj možno je, da bo prišlo do večje prevare, zarote, skrivnosti. Ker njegova globina in mističnost nimata meja, do koder sežeta v tem neresničnem in iluzornem svetu.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je tako kljubovalna, ponosna, vesela, ustvarjalna in polna sebe, saj ve, kdo je in koliko je vredna. Prav v Levu je prestol, ki si ga vsaka mlada oseba želi doseči, biti videna, občudovana s strani drugih, in cveti le zaradi podpore, ki ji je dana. Čeprav se tukaj hrani z občudovanjem in aplavzom, ji moramo vseeno podariti nekaj, kar bo vsaj za trenutek obogatilo našo dušo, in to je parfum, roža, nekaj lepega za dušo ...