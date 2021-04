Astrologinja Lenka: Na udaru bodo odnosi

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Aspekt, ki zaznamuje dan, je povezava Merkurja in Venere. Čeprav se nam zdi, da sta nam najbližja planeta, eden od njiju v svojem domu, predlagata lep odnos, prijeten dogovor, komunikacijo, preživljanje časa v naravi, a vse je na 12. stopnji in vse v kvadratu s Saturnom iz znamenje vodnarja. Katere skrivnosti se bodo razkrile, katere stvari bodo izvedene in nikomur ne bo všeč? Nekateri prijateljski odnosi se bodo pokvarili in tako bo vsaka težka izrečena beseda obtoževala drugega. Izogibajte se brskanju po preteklosti, preteklih časih, ne predstavljajte tistega, kar je že izgubilo svoj pomen ali je celo povezano z neko materialno vrednostjo. Te ne bo pripeljala nazaj. Ker vse to ustvarja podzavestne strahove, skrbi in le ena napačna beseda, izrečena na pravem mestu, prinaša težaven izhod.Tu so na udaru vsi odnosi. Ves ta neurejen in skrb vzbujajoči um lahko povzroči velike prometne težave, če ste na poti. Poleg tega je kvadrat med Venero in Saturnom, ki ne ohladi le vseh odnosov, ampak tudi ustvarja preveliko potrebo po občutku krivde, da smo zanj odgovorni samo mi.Še posebej, ker je Sonce prek svojega dispozitorja Venere v kvadratu z istim Saturnom, torej gre za nepopustljivost in vzajemno težaven konflikt, ker sta oba v trdovratnih trmastih znamenjih.Mars, naša nezavedna energija, vse to še bolj poglablja, ker je v položaju OOB, zunaj njegovih meja, zato je njegova energija še bolj negativno izražena. Je v raku in domu družinskih odnosov, vseh naših najbližjih, zato se izogibajmo prepirom in vsaj nekaj nesramnosti. V partnerskih odnosih se lahko zgodijo težki konflikti in konfrontacije, ker ga Luna vodi v znamenju Tehtnice, in to je vsekakor največja težava vseh odnosov. Luna bo tudi s Kironom ustvarila opozicijo, tako da bodo lahko vse tiste prebujene rane, ki jih nosi globoko v sebi, aktivirane že zdaj.Zato ustvarjajmo ravnovesje, harmonijo v vseh medosebnih odnosih, ne glede na to, ali gre za partnerja, podjetja, družino, ne iščimo nobene pravičnosti, nikogar ne obsojajmo, lepoto iščimo v vsem, v enem dnevu na soncu, v naravi, vsem, kar nas obkroža.Še posebej, ker je ta stelij planetov v Biku in Luna, ki se jima pridružuje prek dispozitorja, fenomenalno vodita na najlepši mogoč način.